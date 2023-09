Forscher entwickeln biologisch abbaubare optische Fasern zur Messung und Modulation elektrischen Stroms im Körper

By

Forscher der Staatlichen Universität Campinas, Brasilien, haben in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des Gleb Wataghin Institute of Physics und der Gunma University in Japan eine biokompatible und biologisch abbaubare optische Faser aus Agar entwickelt, einer gelatineartigen Substanz, die aus Rotalgen gewonnen wird. Die Faser kann zur Überwachung und Modulation elektrischer Signale im menschlichen Körper für verschiedene medizinische Anwendungen verwendet werden.

Agar-basierte optische Fasern sind eine Alternative zu herkömmlichen Telekommunikationstechnologien, die Glas- oder Kunststofffasern verwenden. Das Forscherteam füllte zylindrische Formen mit Agarlösungen, um die optische Faser herzustellen. Wenn die Faser kohärentem Licht ausgesetzt wird, erzeugt sie körnige Lichtmuster, sogenannte Speckles, die durch elektrische Ströme beeinflusst werden, die durch das Medium fließen. Durch die Analyse dieser Störungen in den Speckles können Stärke und Richtung der elektrischen Reize bestimmt werden.

Die Forschung hat gezeigt, dass die auf Agar basierende optische Faser elektrische Ströme von nur 100 Mikroampere (μA) zuverlässig messen kann. Die potenziellen biomedizinischen Anwendungen dieser Technologie sind enorm. Es könnte als biologisch abbaubare Alternative zu herkömmlichen Elektroden zur Überwachung bioelektrischer Signale im Gehirn oder in den Muskeln eingesetzt werden. Die von der Faser erfassten optischen Signale könnten zur Diagnose von Störungen dekodiert werden. Darüber hinaus könnte die Faser in Mensch-Computer-Schnittstellen für Hilfs- oder Rehabilitationstechnologien integriert werden.

Ein wichtiger Vorteil der auf Agar basierenden optischen Faser ist ihre biologische Abbaubarkeit, die chirurgische Eingriffe zur Entfernung überflüssig macht. Die Forscher glauben, dass sie durch die Anpassung der chemischen Zusammensetzung des Materials die Reaktion des Sensors verbessern können. Sie planen auch, die Formbarkeit von Agar zu nutzen, um Linsen und andere optische Geräte herzustellen, die empfindlich auf elektrischen Strom reagieren.

Obwohl sich diese Forschung noch im Anfangsstadium befindet, legt sie eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung biomedizinischer Geräte unter Verwendung biologisch abbaubarer optischer Fasern auf Agarbasis.

