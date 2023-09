MIT-Wissenschaftler nutzen Noise-Cancelling-Konzept, um die Kohärenz in Quantensystemen zu verbessern

By

Forscher des MIT haben erhebliche Fortschritte bei der Verlängerung der Kohärenzzeiten von Quantenbits (Qubits) erzielt, einem entscheidenden Schritt bei der Entwicklung von Quantengeräten wie Quantensensoren und Gyroskopen. Das von Ju Li und Paola Cappellaro geleitete Team nutzte ein von Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung inspiriertes Konzept, um die Kohärenz von Kernspin-Qubits zu verbessern. Durch die Charakterisierung des durch Hitze verursachten Rauschens konnten die Forscher eine Technik des „unausgeglichenen Echos“ implementieren, die die Kohärenzzeiten von 150 Mikrosekunden auf bis zu 3 Millisekunden erhöhte.

Der vom Team verwendete Ansatz bestand darin, bestimmte Geräuschquellen zu verstehen und zu unterdrücken, ähnlich wie Noise-Cancelling-Kopfhörer unerwünschte Geräusche eliminieren. Diese Methode hat das Potenzial, die Kohärenzzeiten von Quantensystemen erheblich zu verbessern. Guoqing Wang, der Erstautor der Studie, glaubt, dass noch längere Kohärenzzeiten durch die weitere Erforschung und Abschwächung anderer Lärmquellen erreicht werden könnten.

Es wird erwartet, dass die Ergebnisse der Studie erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung von Quantengeräten haben werden. Dmitry Budker, Leiter der Sektion Materie-Antimaterie am Helmholtz-Institut Mainz, lobt den innovativen Ansatz des Teams und ist davon überzeugt, dass er sich leicht in praktische Anwendungen umsetzen lässt. Gregory Fuchs, Professor an der Cornell University, betont auch den Nutzen der Forschung für die Ermöglichung langlebiger Kernspin-Ensembles für verschiedene Anwendungen.

Die von den Forschern durchgeführten Experimente konzentrierten sich auf ein großes Ensemble von Stickstoffleerstellenzentren (NV-Zentren) in Diamant, die ideale Kandidaten für Quantensensoren und andere Quantentechnologien sind. Die Herausforderung bestand darin, einen Weg zu finden, die Uhren der Milliarden von NV-Zentren zu synchronisieren, um eine verbesserte Kohärenz zu erreichen. Das Ziel besteht darin, mehrere Takte zu nutzen und gleichzeitig die Phasenkohärenz zu bewahren, um Quanteninformationen über längere Zeiträume zu speichern.

Diese bahnbrechende Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für den Bereich Quantencomputing und ebnet den Weg für die Entwicklung effizienterer und zuverlässigerer Quantengeräte.

Quellen:

– MIT Quantum Engineering Group

– MIT-Nachrichten