Neuartige Methode zur Untersuchung von Kernreaktionen auf kurzlebige Isotope entwickelt, die an Sternexplosionen beteiligt sind

Forscher haben eine neue Technik entwickelt, um Kernreaktionen zu untersuchen, die Sternexplosionen antreiben. Bei dieser Methode kommt eine Active Target Time Projection Chamber (AT-TPC) in Kombination mit einem magnetischen Spektrometer zum Einsatz. Die in Physical Review Letters veröffentlichte Studie zielt darauf ab, kurzlebige Kerne zu untersuchen, die im Labor schwer zu untersuchen sind.

Der AT-TPC ist in der Lage, Partikel zu erkennen und zu identifizieren, indem er ihre Bahnen verfolgt, während sie sich durch einen gasgefüllten Raum bewegen. Andererseits sammelt und identifiziert das magnetische Spektrometer Partikel, die diesen gasgefüllten Bereich verlassen. Mithilfe dieses innovativen Ansatzes konnten Wissenschaftler eine wichtige Reaktion messen, bei der es um den Austausch eines Neutrons aus einem Deuterium-Target mit einem Proton aus einem radioaktiven Projektil, in diesem Fall Sauerstoff-14, geht.

Diese spezifische Reaktion ist vergleichbar mit dem Elektroneneinfangprozess, der bei Explosionen massereicher Sterne auftritt. Das Verständnis dieser Phänomene ist für Forscher von entscheidender Bedeutung, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sie das Universum formen und zur Bildung der auf der Erde vorkommenden Elemente beitragen.

Der Erfolg dieser ersten Messung eröffnet Möglichkeiten für zukünftige Forschungen zu kurzlebigen Isotopen, die für das Verständnis astronomischer Ereignisse von wesentlicher Bedeutung sind. Die Reaktionen, die mit dieser Technik untersucht werden können, haben einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung explodierender Sterne und der von ihnen erzeugten Elemente. Zukünftige Untersuchungen werden sich mit einer der grundlegenden Fragen der Kernphysik befassen: dem Ursprung der Elemente.

Die Kombination der Active Target-Technik mit einem magnetischen Spektrometer ermöglicht es Forschern, radioaktive Kerne zu erforschen und ihr Verhalten in Sternumgebungen zu modellieren. Im National Superconducting Cyclotron Laboratory (heute Facility for Rare Isotope Beams) nutzte das Team den AT-TPC in Verbindung mit dem Magnetspektrometer S800, um eine Ladungsaustauschreaktion zwischen einem radioaktiven Sauerstoff-14-Strahl und einem Deuteriumtarget zu messen.

Möglich wurde diese Art der Messung durch die hohe Leuchtkraft und Empfindlichkeit der Active-Target-Technik, bei der das Targetmaterial (in diesem Fall Deuteriumgas) auch als Detektormedium fungiert. Der AT-TPC war mit Deuteriumgas gefüllt und der radioaktive Sauerstoff-14-Strahl wurde von der Coupled Cyclotron Facility erzeugt und in die Kammer injiziert. Die beiden aus der Reaktion resultierenden niederenergetischen Protonen wurden anhand ihrer Spuren nachgewiesen, während das Stickstoff-14, das aus dem Zielvolumen entwich, vom S800-Spektrometer nachgewiesen wurde.

Bisher waren solche Messungen aufgrund der extrem niedrigen Energien der Protonen nach der Reaktion nicht möglich, was ihre Beobachtung bei Verwendung eines festen Targets schwierig machte. Doch mit dem AT-TPC können Forscher diese Reaktion nun auch an anderen kurzlebigen Isotopen untersuchen, die an der Facility for Rare Isotope Beams verfügbar sind.

Die Studie wurde von einer Zusammenarbeit von Wissenschaftlern der Michigan State University, der Universität Santiago in Spanien, der Universität Mainz in Deutschland, dem Argonne National Laboratory und dem Oak Ridge National Laboratory durchgeführt.

Quelle: S. Giraud et al, β+ Gamow-Teller Strengths from Instable O14 via the (d,He2) Reaction in Inverse Kinematics, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.232301 [US-Energieministerium]

