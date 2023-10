Eine bahnbrechende Technik: 3D-gedruckte Nervenzellen ahmen die Gehirnarchitektur nach

Forscher der Universität Oxford haben eine Technik zum 3D-Drucken neuronaler Zellen entwickelt, die die Architektur der Großhirnrinde nachahmen, was zu maßgeschneiderten Reparaturen für Personen mit Hirnverletzungen führen könnte. Hirnverletzungen wie Traumata, Schlaganfälle und Hirntumoroperationen führen häufig zu einer Schädigung der Großhirnrinde und beeinträchtigen die Wahrnehmung, Bewegung und Kommunikation. Da jährlich rund 70 Millionen Menschen weltweit an traumatischen Hirnverletzungen leiden, ist der Bedarf an wirksamen Behandlungen von entscheidender Bedeutung. Geweberegenerative Therapien unter Verwendung patienteneigener Stammzellen bieten eine vielversprechende Lösung, doch bisher gab es keine Methode, um sicherzustellen, dass implantierte Stammzellen die Architektur des Gehirns genau nachahmen.

In dieser bahnbrechenden Studie verwendeten Forscher menschliche neuronale Stammzellen, um durch 3D-Druck ein zweischichtiges Gehirngewebe zu erzeugen. Bei der Implantation in Mäusehirnschnitte integrierten sich die Zellen sowohl strukturell als auch funktionell in das Wirtsgewebe. Die kortikale Struktur wurde mithilfe von humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (hiPSCs) hergestellt, die das Potenzial haben, verschiedene Zelltypen zu produzieren, die in menschlichen Geweben vorkommen. Wichtig ist, dass hiPSCs aus patienteneigenen Zellen gewonnen werden können, wodurch das Risiko einer Immunantwort verringert wird.

Die Forscher planen, die Drucktechnik weiter zu verfeinern, um komplexere mehrschichtige Gewebe der Großhirnrinde zu schaffen, die der Architektur des menschlichen Gehirns sehr ähnlich sind. Neben der Behandlung von Hirnverletzungen könnten diese künstlich hergestellten Gewebe auch zur Arzneimittelbewertung, zur Untersuchung der Gehirnentwicklung und zur Verbesserung des Verständnisses der Kognition eingesetzt werden.

Dieser Durchbruch baut auf der früheren Arbeit des Teams bei der Erfindung und Patentierung von 3D-Drucktechnologien für synthetische Gewebe und kultivierte Zellen auf. Mit weiteren Fortschritten könnte diese Technik Menschen mit Hirnverletzungen Hoffnung geben und erhebliche Auswirkungen auf das Gebiet der Neurowissenschaften haben.

Quellen:

– Naturkommunikation: https://www.nature.com/articles/s41467-020-18121-x