Neue Entdeckung enthüllt alte Radiowellen aus Galaxien vor Milliarden von Jahren

Eine aktuelle Entdeckung von Astronomen hat ein faszinierendes Phänomen von vor etwa 8 Milliarden Jahren enthüllt: die Entdeckung von Radiowellen, die von der Verschmelzung von Galaxien ausgehen. Was diesen Befund wirklich bemerkenswert macht, ist, dass es sich um den ältesten bekannten Fall eines Ereignisses handelt, das Wissenschaftler lange Zeit verwirrt hat – einem schnellen Radiostoß (FRB).

Dieser Ausbruch, der weniger als eine Millisekunde dauerte, setzte eine erstaunliche Energiemenge frei, die der Menge entspricht, die unsere Sonne in dreißig Jahren produziert. Das australische Radioteleskop SKA Pathfinder in Westaustralien entdeckte den Ausbruch zunächst. Anschließend ermittelte das Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile seinen genauen Standort.

Als eine Art hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung charakterisiert, stellen schnelle Radiostöße kurze, aber intensive Energieausbrüche dar, die die meisten anderen Radiowellenquellen in den riesigen Weiten des Universums übertreffen. Radiowellen, die die längsten Wellenlängen im elektromagnetischen Spektrum besitzen, spielen bei verschiedenen astronomischen Beobachtungen eine entscheidende Rolle.

Während der Co-Leiter der Studie, Ryan Shannon von der Swinburne University of Technology in Australien, die Radiowellen in FRBs mit denen vergleicht, die in Mikrowellenherden verwendet werden, ist das Ausmaß dieses Ausbruchs unvergleichlich. Tatsächlich würde die von diesem FRB freigesetzte Energie ausreichen, um „eine Schüssel Popcorn doppelt so groß wie die Sonne“ in die Mikrowelle zu stellen.

Vor dieser Entdeckung wurde der älteste bekannte schnelle Radioausbruch auf die Zeit vor 5 Milliarden Jahren datiert, was diesen Fund bemerkenswerte 3 Milliarden Jahre älter macht. Da das Universum selbst etwa 13.8 Milliarden Jahre alt ist, liefert dieses Ereignis unschätzbare Einblicke in die frühen Stadien galaktischer Entstehungen und Phänomene.

Darüber hinaus ist dieser Ausbruch nicht nur so alt, sondern auch der am weitesten entfernte, der jemals unter FRBs entdeckt wurde, da Astronomen große Entfernungen zurücklegen müssen, um Objekte und Ereignisse aus der fernen Vergangenheit zu untersuchen.

Stuart Ryder von der Macquarie University in Australien, Co-Leiter der Studie, bemerkt: „Wir wissen jetzt, dass es schnelle Funkausbrüche schon seit mehr als der Hälfte des Universumsalters gibt.“

Während die genaue Ursache der FRBs noch unklar ist, geht eine führende Theorie davon aus, dass diese Ausbrüche von einer faszinierenden Art Neutronenstern stammen, der als Magnetar bekannt ist. Diese Magnetare gehören zu den extremsten Objekten im Universum und besitzen das Potenzial, solch außergewöhnliche Energieausbrüche zu erzeugen.

Angesichts der Häufigkeit von FRBs, von denen schätzungsweise etwa 100,000 täglich im gesamten Universum auftreten, eröffnen ihre Entdeckung und Untersuchung ein enormes Potenzial für die Messung und das Verständnis der Verteilung der Materie in den riesigen Hohlräumen zwischen Galaxien.

Tatsächlich stellen diese Ausbrüche eine aufregende Grenze in der astronomischen Forschung dar und versprechen die Enthüllung neuer Geheimnisse über das immense kosmische Geflecht unseres Universums.

FAQ

Was sind schnelle Funkstöße?

Fast Radio Bursts (FRBs) sind kurze Ausbrüche intensiver hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung, die die meisten anderen Radiowellenquellen im Universum in den Schatten stellen. Sie dauern weniger als eine Millisekunde, können aber enorme Energiemengen freisetzen.

Welche Bedeutung hat die jüngste Entdeckung alter Radiowellen?

Die jüngste Entdeckung von Radiowellen aus einer Verschmelzung von Galaxien vor etwa 8 Milliarden Jahren stellt das älteste bekannte Beispiel für schnelle Radioausbrüche (Fast Radio Bursts, FRBs) dar. Dieser Befund wirft Licht auf die frühen Stadien der galaktischen Entstehung und Ereignisse und bietet wertvolle Einblicke in die Geschichte des Universums.

Was ist die Quelle schneller Funkstöße?

Während die genaue Quelle der FRBs weiterhin ungewiss ist, geht eine vorherrschende Theorie davon aus, dass sie von einem extremen Neutronensterntyp namens Magnetar stammen. Diese Magnetare besitzen die Fähigkeit, die in FRBs beobachteten intensiven Energieausbrüche zu erzeugen.

Wie häufig sind schnelle Funkstöße?

Es wird geschätzt, dass schnelle Funkausbrüche irgendwo im Universum etwa 100,000 Mal am Tag auftreten. Allerdings ist die Zahl der entdeckten FRBs relativ gering, da nur etwa 50, einschließlich des kürzlich entdeckten antiken Ausbruchs, auf ihre Ursprungsgalaxie zurückgeführt werden können.