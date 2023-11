Nachhaltigkeit erreichen: Innovativer Recyclingprozess für biobasierte Polycarbonate

By

Kunststoffabfälle sind zu einem ernsten Problem für unsere Umwelt geworden und haben die Europäische Union dazu veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen, um die Präsenz von Mikroplastik um 30 % zu reduzieren. Das Recycling von Kunststoffen wird als praktikable Lösung zur Bekämpfung dieses Problems angesehen. Forscher am Institut für chemische Forschung Kataloniens (ICIQ) haben kürzlich ein neuartiges und nachhaltiges Verfahren zum Recycling biobasierter Polycarbonate entwickelt, einer Art Kunststoff, der häufig in medizinischen, Bau- und Automobilanwendungen verwendet wird.

Herkömmlicherweise werden Kunststoffe aus Polymeren hergestellt, bei denen es sich um große Moleküle handelt, die durch die Vereinigung kleinerer Moleküle, sogenannter Monomere, entstehen. Der ideale Recyclingprozess würde den kontrollierten Abbau von Polymeren in kleinere Produkte und deren anschließende Repolymerisation zu Funktionskunststoffen beinhalten. Das Team am ICIQ konzentrierte sich auf die Entwicklung eines Kreislaufprozesses zur Depolymerisation und Repolymerisation von Polycarbonaten unter Verwendung des Katalysators TBD (Triazabicyclodecen).

Dieser innovative Ansatz bietet mehrere Vorteile. Erstens trägt es durch die Minimierung des Chemikalienverbrauchs zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft bei. Darüber hinaus nutzt die Studie ein biobasiertes Polycarbonat, das aus Limonen und Kohlendioxid gewonnen wird – was es zu einer praktikablen Alternative zu ölbasierten Materialien macht. Während dieses spezielle Polycarbonat eine äußerst geringe biologische Abbaubarkeit aufweist, beschleunigt der in dieser Forschung vorgestellte katalytische Ansatz den Abbauprozess exponentiell und macht es für das Recycling kommerziell nutzbar.

Die Bedeutung dieser Entdeckung liegt in ihrer möglichen Anwendung in Klebstoffen und Beschichtungsmaterialien als Alternative zu ölbasierten Produkten. ICIQ hat bereits ein Patent für die Verwendung von Limonen-Polycarbonat in diesen spezifischen Anwendungen angemeldet. Das neue Recyclingverfahren steigert den Wert und das Potenzial des biobasierten Polycarbonats, da es eine einfache Recyclingfähigkeit unter Praxisbedingungen bietet.

Die Zusammenarbeit zwischen der experimentellen Forschungsgruppe unter der Leitung von Prof. Arjan Kleij, dem Computerteam unter Prof. Carles Bo und den Polymerentwicklungsaktivitäten in der ICIQ-KTT-Abteilung unter der Leitung von Dr. Fernando Bravo ist ein Beweis für die Kraft der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Forschung. Durch die Kombination unterschiedlicher Kenntnisse und Ansätze geht diese Zusammenarbeit Herausforderungen umfassend und innovativ an und führt zur Entwicklung effektiver Lösungen.

Zusammenfassend stellt der von ICIQ vorgestellte nachhaltige Recyclingprozess für biobasierte Polycarbonate einen bedeutenden Schritt hin zu einem umweltfreundlicheren Umgang mit Kunststoffen dar. Diese innovative Methode geht nicht nur das drängende Problem der Ansammlung von Plastikmüll an, sondern erschließt auch das Potenzial biobasierter Materialien in verschiedenen Branchen. Durch kontinuierliche Forschung und Zusammenarbeit können wir den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weiter vorantreiben.

FAQ:

F: Was ist das Ziel dieser Forschung?

A: Ziel ist die Entwicklung eines nachhaltigen Prozesses zum Recycling von biobasierten Polycarbonaten, einer Art Kunststoff.

F: Wie funktioniert der Recyclingprozess?

A: Der Prozess umfasst die Depolymerisation und Repolymerisation von Polycarbonaten mithilfe eines Katalysators namens TBD.

F: Welche Vorteile bietet dieses Recyclingverfahren?

A: Das Verfahren trägt zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft bei, indem es den Chemikalienverbrauch minimiert und eine einfache Recyclingfähigkeit unter praktischen Bedingungen bietet.

F: Was ist die mögliche Anwendung des recycelten Polycarbonats?

A: Das recycelte Polycarbonat kann in Klebstoffen und Beschichtungsmaterialien als Alternative zu ölbasierten Produkten verwendet werden.

F: Welche Bedeutung hat die Zusammenarbeit zwischen den Forschungsgruppen?

A: Die Zusammenarbeit ermöglicht die Integration unterschiedlicher Kenntnisse und Ansätze und führt zu umfassenden und innovativen Lösungen.