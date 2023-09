Wissenschaftler kartieren das frühe Sehsystem einer winzigen Schlupfwespe

Neurowissenschaftlern am Flatiron Institute in New York City ist es gelungen, das frühe visuelle System einer mikroskopisch kleinen Schlupfwespe zu kartieren. Mithilfe fortschrittlicher bildgebender Verfahren rekonstruierten die Forscher das gesamte System – von den Augen der Wespe bis zu den Neuronen in ihrem Gehirn – auf synaptischer Ebene. Dies war das erste Mal, dass ein solches System vollständig aus einer einzigen Probe rekonstruiert werden konnte.

Trotz ihrer geringen Größe zeigt die Wespe komplexe Verhaltensweisen wie das Fliegen, was die bemerkenswerte Komplexität ihres kleinen Gehirns unterstreicht. Die an der Studie beteiligten Neurowissenschaftler waren erstaunt über den Grad der Komplexität, der in einem so winzigen Gehirn vorhanden ist. Sie fanden heraus, dass das Gehirn der Wespe größeren Gehirnen ähnelt, jedoch einfacher und kleiner ist.

Die Forscher glauben, dass die Untersuchung der Gehirne von Insekten wertvolle Einblicke in die Funktionsweise größerer Gehirne, einschließlich des menschlichen Gehirns, liefern kann. Durch das Verständnis der Prinzipien neuronaler Schaltkreise bei Insekten können Wissenschaftler dieses Wissen auf die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenzwerkzeuge anwenden. Die Fähigkeiten des menschlichen Gehirns übertreffen die der künstlichen Intelligenz, und durch die Aufdeckung des „Geheimrezepts“ der Biologie hoffen Forscher, eine bessere KI zu entwickeln.

Das Team des Flatiron Institute arbeitete für diese Studie mit Forschern des Janelia Research Campus des Howard Hughes Medical Institute und der Moskauer Staatsuniversität zusammen. Als Forschungsgegenstand wählten sie die Schlupfwespe Megaphragma viggianii aufgrund ihrer mikroskopischen Größe und ihrer Fähigkeit zu fliegen und die Eier von Thripsen zu lokalisieren, einem Insekt, auf das sie ihre eigenen Eier legt.

Die Kartierung des frühen visuellen Systems der Wespe war eine große Herausforderung für die Forscher, die mithilfe von Ionenstrahlen und Elektronenmikroskopen eine detaillierte Karte erstellten. Bei früheren Methoden wurden mehrere Proben verwendet, was zu Abweichungen zwischen den einzelnen Karten führte. Dieser Durchbruch ermöglicht ein umfassendes Verständnis darüber, wie verschiedene Teile des Wespenauges zu ihrem Sehvermögen beitragen.

In Zukunft planen die Forscher, ihre Kartierungsbemühungen auf das gesamte Gehirn der Wespe auszudehnen. Sie glauben, dass sie durch die Untersuchung der grundlegendsten Gehirne im Tierreich die Regeln und Mechanismen identifizieren können, die komplexe Verhaltensweisen steuern, was Einblicke in die Gehirnfunktion bietet und möglicherweise die KI-Technologie verbessert.

Quellen:

– Current Biology, „Mapping the Connectome of the Visual System in the Wasp Megaphragma viggianii“ (doi: 10.1016/j.cub.2023.01.025)