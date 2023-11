Neues Forschungsprojekt erforscht die Vergangenheit und Zukunft des Eisverlusts in der Westantarktis

Eine bahnbrechende internationale Zusammenarbeit, bekannt als „Sensitivity of the WAIS to 2°C“ (SWAIS2C), ist im Gange, um Licht auf die Reaktion des Westantarktischen Eisschildes (WAIS) auf den Klimawandel in der Vergangenheit und seine zukünftige Entwicklung zu werfen. Ziel des Projekts ist es, Sedimentproben unterhalb des Ross-Schelfeises, dem größten Schelfeis der Erde, zu entnehmen.

Wissenschaftler glauben, dass das Verständnis, wie die Westantarktis auf wärmere Perioden in der Erdgeschichte reagiert hat, Einblicke in ihr Verhalten in einer sich erwärmenden Zukunft geben kann. Das WAIS ist derzeit erheblichen Bedrohungen durch das vom Ozean verursachte Schmelzen ausgesetzt, das durch die Erwärmung des Tiefenwassers verursacht wird, das in Richtung und um die Antarktis fließt.

Die Forschung deutet darauf hin, dass der zunehmende Zufluss warmen Tiefenwassers das Abschmelzen des WAIS in den kommenden Jahrzehnten beschleunigen wird, unabhängig von künftigen Treibhausgasemissionen. Dies stellt Küstengemeinden in tiefer gelegenen Regionen vor Herausforderungen, die bereits planen und sich an den steigenden Meeresspiegel anpassen.

Während einige Regionen des WAIS, wie etwa das Ross-Schelfeis, durch kalte Meereshöhlen gekennzeichnet sind, erleben andere eine Erwärmung. Die Eisschildmodellierung zeigt, dass diese großen Schelfeise und das WAIS bei Niedrigemissionsszenarien, die darauf abzielen, die Erwärmung auf 2 °C über vorindustriellen Werten zu begrenzen, weitgehend intakt bleiben können.

Beobachtungen und Datensammlungen in wichtigen antarktischen Regionen, beispielsweise unterhalb des Ross-Schelfeises, sind jedoch begrenzt. Das SWAIS2C-Projekt zielt darauf ab, diese Wissenslücke zu schließen, indem es durch das Schelfeis bohrt und Meeresbodensedimente holt. Diese Sedimente enthalten wertvolle Klimainformationen aus vergangenen Wärmeperioden und bieten Einblicke in die Reaktion des Eisschildes auf frühere Klimaveränderungen.

Dieses ehrgeizige Projekt bringt Wissenschaftler, Bohrer, Ingenieure und Wissenschaftskommunikatoren zusammen, um die aktuelle Meeresmechanik und die Dynamik der Eisdecke besser zu verstehen und die geologischen Aufzeichnungen des WAIS zu entschlüsseln. Durch die Analyse der entnommenen Proben hoffen die Forscher, Episoden der Ausdünnung und des Zerfalls des Schelfeises in der Vergangenheit zu identifizieren, was zu Vorhersagen über den zukünftigen Eisverlust führen kann.

Dieses Forschungsprojekt trägt zu unserem umfassenderen Verständnis der Auswirkungen der globalen Erwärmung auf den antarktischen Eisschild bei und verbessert unsere Fähigkeit, den durch das Schmelzen des antarktischen Eisschildes verursachten Anstieg des Meeresspiegels abzumildern und uns daran anzupassen.

Häufigste Fragen

Was ist der westantarktische Eisschild (WAIS)? Der westantarktische Eisschild ist eine Eismasse, die den westlichen Teil der Antarktis bedeckt und an Land liegt. Es ist einer der beiden großen Eisschilde der Antarktis, der andere ist der ostantarktische Eisschild. Warum ist das WAIS anfällig für ozeanisches Schmelzen? Das WAIS ist anfällig für vom Ozean verursachtes Abschmelzen, da warmes Tiefenwasser in Richtung und um die Antarktis fließt, was zum Abschmelzen der Eisschelfs führt, die das Landeis des Eisschildes stützen und zurückhalten. Welche Bedeutung hat das SWAIS2C-Projekt? Das Projekt SWAIS2C zielt darauf ab, Meeresbodensedimente unterhalb des Ross-Schelfeises in der Westantarktis zu bergen. Diese Sedimente enthalten wertvolle Klimainformationen aus vergangenen Wärmeperioden, die es Wissenschaftlern ermöglichen, die Reaktion des Eisschildes auf frühere Klimaveränderungen besser zu verstehen und Vorhersagen über sein zukünftiges Verhalten zu treffen. Wie kann das SWAIS2C-Projekt Küstengemeinden helfen? Durch die Verbesserung unseres Verständnisses des vergangenen und zukünftigen Verhaltens des WAIS kann das SWAIS2C-Projekt wertvolle Erkenntnisse für Küstengemeinden in tief gelegenen Regionen liefern, die von einem Anstieg des Meeresspiegels bedroht sind. Dieses Wissen kann bei der Planung und Anpassung von Maßnahmen zur Bewältigung unvermeidlicher Veränderungen hilfreich sein.