Wissenschaftler erfassen Protonen während der Dissoziation mit einer ultraschnellen Elektronenkamera

Forscher am SLAC National Accelerator Laboratory des Energieministeriums und an der Stanford University haben erfolgreich ultraschnelle Elektronenbeugung (UED) eingesetzt, um die Bewegung von Wasserstoffatomen innerhalb von Ammoniakmolekülen zu beobachten. Die in Physical Review Letters veröffentlichten Ergebnisse des Teams zeigen das Potenzial von UED bei der Verfolgung von Wasserstoffatomen und Protonentransfers.

Protonentransfers sind für viele chemische und biologische Reaktionen von grundlegender Bedeutung, beispielsweise für die Enzymkatalyse und Protonenpumpen in Zellen. Das Verständnis der strukturellen Veränderungen während des Protonentransfers ist von entscheidender Bedeutung, aber aufgrund ihrer schnellen Natur, die innerhalb von Femtosekunden abläuft, eine Herausforderung. Aktuelle Methoden, wie das Beschießen von Molekülen mit Röntgenstrahlen, weisen Einschränkungen auf, da Röntgenstrahlen mit Elektronen und nicht mit Atomkernen interagieren.

Um diese Einschränkungen zu überwinden, verwendeten die Forscher die MeV-UED von SLAC, eine ultraschnelle Elektronenbeugungskamera. Das Team löste mithilfe von ultraviolettem Licht eine der Wasserstoff-Stickstoff-Bindungen in Ammoniak und richtete dann einen Elektronenstrahl durch das Molekül, um gebeugte Elektronen einzufangen. Dadurch konnten sie die Trennung des Wasserstoffatoms vom Stickstoffkern und die daraus resultierenden Strukturveränderungen im Molekül beobachten.

Der Zugriff auf Daten zu Elektronen und Kernen im selben Experiment erweist sich als äußerst wertvoll. Durch die Bestimmung, welche Komponente die Atomdissoziation auslöst, können Forscher Einblicke in den Prozess der Dissoziationsreaktionen gewinnen.

Die Fähigkeit, Protonen beim Dissoziationsvorgang zu verfolgen, hat wichtige Auswirkungen auf das Verständnis von Protonentransfermechanismen in Chemie und Biologie. Herkömmliche Methoden wie Röntgenkristallographie und Kryo-Elektronenmikroskopie haben Schwierigkeiten beim Nachweis von Protonen, was UED zu einem vielversprechenden Ansatz macht.

In zukünftigen Experimenten planen die Forscher, Röntgenstrahlen am Röntgenlaser des SLAC, der Linac Coherent Light Source (LCLS), zu verwenden, um die Ergebnisse zu vergleichen. Sie zielen außerdem darauf ab, die Intensität des Elektronenstrahls zu erhöhen und die Zeitauflösung zu verbessern, um einzelne Schritte der Protonendissoziation aufzulösen.

Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung von Wasserstofftransfers und zur Aufklärung der Geheimnisse hinter wichtigen chemischen Reaktionen in verschiedenen biologischen Prozessen.

Quelle: SLAC National Accelerator Laboratory

Referenz:

Elio G. Champenois et al., Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammoniad Imaged with Ultrafast Electron Diffraction, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001