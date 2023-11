Neue Forschungsergebnisse zeigen Potenzial zur Verhinderung des Zusammenbruchs des westantarktischen Eisschildes

Ein bahnbrechendes internationales Forschungsprojekt, bekannt als Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to Two Degrees of Warming (SWAIS2C), hat Licht auf die Verhinderbarkeit des Zusammenbruchs des West Antarctic Ice Sheet (WAIS) geworfen. Eine kürzlich von einer Gruppe angesehener Wissenschaftler und Forscher durchgeführte Eisschildmodellierung zeigt, dass das WAIS, das aufgrund des Klimawandels und der globalen Meereserwärmung voraussichtlich an Masse verlieren wird, immer noch zu retten ist.

Entgegen der landläufigen Meinung fanden die Forscher heraus, dass die Erhaltung der größten Eisschelfs der Erde – Ross und Ronne-Filchner – für die Stabilisierung großer Eisregionen im Inneren der Westantarktis von entscheidender Bedeutung ist. Während sich einige Meereshöhlen unter den Eisschelfs bereits erwärmen, gibt es immer noch Regionen, in denen das Eis kalt bleibt, was Hoffnung auf den Erhalt des Eisschilds gibt.

Basierend auf vorhandenen Daten argumentieren die Wissenschaftler, dass die großen Schelfeise und das WAIS weitgehend intakt bleiben, wenn es uns gelingt, die globale Erwärmung auf nahe oder unter zwei Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu halten. Diese Feststellung steht im Einklang mit dem im Pariser Klimaabkommen von 1.5 festgelegten Grenzwert von 2015 Grad Celsius. Wenn dieser Schwellenwert nicht überschritten wird, könnte der Gesamtbeitrag des antarktischen Eisschildes zum Meeresspiegelanstieg bis zum Jahr 2100 auf einen Bereich von 0.12 bis 0.44 Metern begrenzt werden.

Angesichts der aktuellen Entwicklung, bei der die globalen Oberflächentemperaturen voraussichtlich die 1.5-Grad-Schwelle überschreiten, besteht jedoch die Möglichkeit, dass das Abschmelzen der Eisdecke den globalen Meeresspiegel um bis zu drei Meter ansteigen lässt. Der Zusammenbruch des WAIS hätte katastrophale Folgen, einschließlich großflächiger Überschwemmungen und der Vertreibung von Küstengemeinden.

Um dieses dringende Problem anzugehen, hat das SWAIS2C-Projekt eine wichtige Mission durchgeführt, um wichtige Umweltinformationen aus dem Eis und Sediment an zwei verschiedenen Standorten des Ross-Schelfeises zu gewinnen. Bei diesem bahnbrechenden Unterfangen geht es darum, tief in den antarktischen Meeresboden zu bohren, in beträchtlicher Entfernung von einer großen Basis und nahe der Mitte des WAIS. Durch das Sammeln von Sedimentkernen und die Analyse, wie das Schelfeis auf unterschiedliche Temperaturen reagiert, zielt das Projekt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Empfindlichkeit des Ross-Schelfeises und des WAIS gegenüber vergangenen Erwärmungen zu gewinnen.

Diese neue Forschung gibt Hoffnung für den Erhalt des WAIS und unterstreicht die entscheidende Rolle der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Klimawandels. Indem wir ein tieferes Verständnis der Eisschelfs und ihrer Reaktionen auf die Erwärmung erlangen, können wir daran arbeiten, wirksame Maßnahmen umzusetzen, um den möglichen Zusammenbruch und die verheerenden Folgen des WAIS für Küstengemeinden auf der ganzen Welt abzumildern.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie kann der Zusammenbruch des westantarktischen Eisschildes verhindert werden?

Durch die Erhaltung der Ross- und Ronne-Filchner-Schelfeise, die große Eisregionen im Inneren der Westantarktis stabilisieren, besteht immer noch Hoffnung, den Zusammenbruch des westantarktischen Eisschildes zu verhindern.

2. Welche Bedeutung hat die 1.5-Grad-Celsius-Grenze?

Der im Pariser Klimaabkommen von 1.5 festgelegte Schwellenwert von 2015 Grad Celsius stellt einen entscheidenden Grenzwert dar, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung abzumildern. Indem wir unter diesem Schwellenwert bleiben, können wir möglicherweise den Gesamtbeitrag des antarktischen Eisschildes zum Anstieg des Meeresspiegels bis zum Jahr 2100 begrenzen.

3. Welche Folgen hätte ein Zusammenbruch des westantarktischen Eisschildes?

Der Zusammenbruch des westantarktischen Eisschildes könnte weltweit zu großflächigen Überschwemmungen und zur Vertreibung von Küstengemeinden führen. Es ist von entscheidender Bedeutung, diesen Zusammenbruch zu verhindern, um verheerende Folgen zu vermeiden.

4. Was ist das SWAIS2C-Projekt?

Das Projekt „Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to Two Degrees of Warming“ (SWAIS2C) ist eine internationale Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Bohrern, Ingenieuren und Wissenschaftskommunikatoren. Ziel ist es, die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf den westantarktischen Eisschild zu verstehen und Möglichkeiten zu finden, seinen Zusammenbruch zu verhindern.

5. Wie sammelt das SWAIS2C-Projekt Daten?

Das SWAIS2C-Projekt bohrt an zwei verschiedenen Standorten, dem Kamb Ice Stream und dem Crary Ice Rise, Tausende Fuß Eis durch, um Sedimentkerne zu bergen. Durch die Analyse dieser Kerne und den Vergleich von Daten gewinnen die Forscher Erkenntnisse darüber, wie das Schelfeis auf unterschiedliche Temperaturen und vergangene Erwärmungsereignisse reagiert.