Kohlenstoffkäfignetzwerke könnten die Hochtemperatursupraleitung revolutionieren

By

In einer bahnbrechenden Forschungsarbeit, die in Advanced Science veröffentlicht wurde, haben Wissenschaftler des Shenzhen Institute of Advanced Technology eine erstaunliche Vorhersage gemacht. Durch die Erforschung des Potenzials von Kohlenstoffkäfignetzwerken haben die Forscher die Möglichkeit vorgeschlagen, Supraleitung über 100 K zu erreichen – eine Meilensteintemperatur, die herkömmliche Karbide übertreffen würde.

Supraleitung ist ein Phänomen, bei dem bestimmte Materialien elektrischen Strom ohne Widerstand leiten können, was eine effiziente Übertragung von Elektrizität ohne Energieverlust ermöglicht. Allerdings benötigen die meisten Supraleiter extrem niedrige Temperaturen, um dieses Verhalten zu zeigen. Die Entdeckung von Materialien, die bei höheren Temperaturen Supraleitung erreichen können, ist für den technologischen Fortschritt von entscheidender Bedeutung, da sie zu effizienteren Stromnetzen, schnelleren Computern und stärkeren Magneten führen könnte.

Die Forscher nutzten First-Principles-Berechnungen, um Karbide mit den Strukturmerkmalen von Kohlenstoffkäfignetzwerken zu entwerfen. Diese als C24 und C32 bezeichneten Strukturen bestehen aus miteinander verbundenen käfigartigen Einheiten, die Kristallformationen erzeugen. Durch die Einführung von Metalldotierstoffen in diese Kohlenstoffkäfignetzwerke sagten die Forscher die Entstehung von Hochtemperatursupraleitung voraus.

Die Ergebnisse waren erstaunlich. Die mit verschiedenen Metallen, darunter Na, Mg, Al, In und Tl, dotierten C24-Käfignetzwerkkristalle zeigten Supraleitung über 100 K. Dies ist eine bemerkenswerte Leistung, da sie die kritische Temperatur von 77 K, den Siedepunkt von flüssigem Stickstoff, übersteigt .

Was die Kohlenstoffkäfig-Netzwerkstrukturen auszeichnet, ist die starke Elektron-Phonon-Kopplung, die sie aufweisen, was zu starken Wechselwirkungen zwischen Elektronen und Schwingungen im Kristallgitter führt. Diese Wechselwirkungen sind entscheidend für die Entstehung der Supraleitung. Die Forscher fanden heraus, dass die Wahl der Metalle und ihre Konzentration in den Kohlenstoffkäfignetzwerken eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der supraleitenden Eigenschaften spielten.

Diese Forschung eröffnet spannende Möglichkeiten für die Entwicklung von Hochtemperatur-Supraleitern. Es bietet Wissenschaftlern eine vielversprechende neue Möglichkeit, Karbide als Grundlage für Hochtemperatur-Supraleiter zu erforschen und zu weiteren Untersuchungen anzuregen.

FAQ:

F: Was ist Supraleitung?

A: Supraleitung ist ein Phänomen, bei dem bestimmte Materialien elektrischen Strom ohne Widerstand leiten können, was eine effiziente Übertragung von Elektrizität ohne Energieverlust ermöglicht.

F: Warum ist das Erreichen einer Hochtemperatursupraleitung wichtig?

A: Hochtemperatursupraleitung ist für den technologischen Fortschritt von entscheidender Bedeutung, da sie zu effizienteren Stromnetzen, schnelleren Computern und stärkeren Magneten führen könnte.

F: Was sind Kohlenstoffkäfignetzwerke?

A: Kohlenstoffkäfignetzwerke sind Kohlenstoffstrukturen, die miteinander verbundene käfigartige Einheiten aufweisen und einzigartige Kristallformationen erzeugen.

F: Was zeichnet Kohlenstoffkäfig-Netzwerkstrukturen aus?

A: Kohlenstoffkäfig-Netzwerkstrukturen weisen eine starke Elektron-Phonon-Kopplung auf, was zu starken Wechselwirkungen zwischen Elektronen und Schwingungen im Kristallgitter führt.

F: Wie haben die Forscher Hochtemperatursupraleitung in Kohlenstoffkäfignetzwerken erreicht?

A: Die Forscher führten Metalldotierstoffe in die Kohlenstoffkäfignetzwerke ein, was zur Entstehung der Hochtemperatursupraleitung führte.

F: Welche Metalle wurden verwendet, um Hochtemperatursupraleitung in Kohlenstoffkäfignetzwerken zu erreichen?

A: Die Forscher verwendeten Metalle wie Na, Mg, Al, In und Tl, um Hochtemperatursupraleitung in Kohlenstoffkäfignetzwerken zu erreichen.

F: Welche Bedeutung hat das Erreichen einer Supraleitung über 100 K?

A: Das Erreichen einer Supraleitung über 100 K übertrifft herkömmliche Karbide und eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Hochtemperatur-Supraleitern.