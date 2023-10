Forscher machen Fortschritte bei der Umwandlung von Diamanten in Quantensimulatoren

Laut einer in Physical Review Letters veröffentlichten Studie haben Wissenschaftler der Washington University in St. Louis bedeutende Fortschritte bei der Umwandlung von Diamanten in Quantensimulatoren gemacht. Unter der Leitung des Assistenzprofessors für Physik Chong Zu nutzte das Team Diamanten als Quantensystem, indem es sie mit Stickstoffatomen bombardierte, um Fehler in der Kristallstruktur zu erzeugen. Diese Fehlstellen wurden dann mit Elektronen gefüllt, die Quanteneigenschaften wie Spin und Magnetismus besitzen.

Mithilfe dieser unvollkommenen Kristallstruktur konnten die Forscher komplexe Quantendynamik simulieren, eine unglaublich anspruchsvolle Aufgabe für klassische Computer. Quantensysteme weisen mit jedem hinzugefügten Teilchen eine exponentiell wachsende Dimension auf, was es schwierig macht, sie mit herkömmlichen Rechenmethoden zu simulieren. Durch die Entwicklung eines kontrollierbaren Quantensystems innerhalb der Diamanten war das Team jedoch in der Lage, Quantenphänomene direkt zu simulieren und die Ergebnisse zu beobachten.

Das von Zu und seinem Team entwickelte System war in der Lage, die Stabilität für bis zu 10 Millisekunden aufrechtzuerhalten, was in der Quantenwelt eine lange Zeitspanne ist. Im Gegensatz zu anderen Quantensimulatoren, die ultrakalte Temperaturen erfordern, arbeitet dieses diamantbasierte System bei Raumtemperatur. Um eine Thermalisierung zu verhindern, bei der das System übermäßig viel Energie absorbiert und seine einzigartigen Quanteneigenschaften verliert, fuhren die Forscher das System schnell genug, um diesen Prozess zu verzögern und die Stabilität aufrechtzuerhalten.

Dieser Fortschritt bei diamantbasierten Quantensimulatoren eröffnet neue Möglichkeiten für die Untersuchung der Vielteilchen-Quantenphysik, die Vorhersage neu auftretender Phänomene und die Entwicklung immer empfindlicherer Quantensensoren. Je länger ein Quantensystem seinen Quantenzustand beibehalten kann, desto höher ist seine Empfindlichkeit. Zu und sein Team arbeiten mit anderen Wissenschaftlern zusammen, um neue Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen zu gewinnen, darunter Physik, Geowissenschaften und Biologie.

Diese Forschung zeigt das Potenzial von Diamanten als wertvolle Ressource im Bereich Quantencomputing und -simulation. Durch die Nutzung der Quanteneigenschaften dieser Kristalle können Wissenschaftler die komplizierten Funktionsweisen der Quantenwelt weiter erforschen und praktische Anwendungen in einem breiten Spektrum von Bereichen entwickeln.

Referenz:

Quelle:

Washington Universität in St. Louis