Forscher drucken 3D-Rover-Rad für NASA-Mondmission

Forscher am Oak Ridge National Laboratory (ORNL) haben in Zusammenarbeit mit der NASA erfolgreich einen Radprototyp für einen Mondrover in 3D gedruckt und damit die Möglichkeiten der additiven Fertigung für die Weltraumforschung demonstriert. Das 3D-gedruckte Rad wurde nach dem Design der Räder modelliert, die im Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) der NASA verwendet werden, der 2024 zum Mond geschickt werden soll.

Während das Prototyp-Rad nicht in der eigentlichen NASA-Mission verwendet wird, wurde es entwickelt, um die gleichen Designspezifikationen wie die VIPER-Räder zu erfüllen. Ziel ist es, die Design- und Herstellungsmethode zu validieren und diese Technologie möglicherweise für zukünftige Mond- und Marsrover zu nutzen. Die Forscher planen, zusätzliche Tests durchzuführen, um die Wirksamkeit des 3D-gedruckten Rades sicherzustellen.

Die additive Fertigung bietet mehrere Vorteile für die Weltraumforschung, darunter die Reduzierung des Energieverbrauchs, der Materialverschwendung und der Vorlaufzeit. Es ermöglicht komplexe Designs und die Anpassung von Materialeigenschaften. Die Manufacturing Demonstration Facility (MDF) des ORNL steht an der Spitze der Forschung und Entwicklung im Bereich der additiven Fertigung und arbeitet an verschiedenen Anwendungen in verschiedenen Sektoren.

Der Rover-Rad-Prototyp wurde mit einem speziellen 3D-Drucker bei ORNL hergestellt. Der Drucker nutzte koordinierte Laser und eine rotierende Bauplatte, um Metallpulver selektiv in die gewünschte Form zu schmelzen. Dieser Drucker ist einzigartig in seiner Fähigkeit, große Objekte zu drucken, während die einzelnen Schritte gleichzeitig und kontinuierlich erfolgen, wodurch die Produktionsraten und die Effizienz gesteigert werden.

Der Erfolg dieses Projekts wurde durch die Zusammenarbeit zwischen ORNL und NASA ermöglicht. Laut Brian Gibson, dem Forscher, der das Projekt leitete, hat die Zusammenarbeit mit der NASA die Technologie vorangetrieben und einen Meilenstein geschaffen. Das aus einer Nickelbasislegierung gefertigte Prototyprad demonstriert die Möglichkeiten der additiven Fertigung und ermöglicht eine höhere Komplexität des Felgendesigns ohne zusätzliche Kosten oder Herstellungsschwierigkeiten.

Das Fachwissen der Forscher in der Prozessautomatisierung und Maschinensteuerung sowie der Einsatz der am ORNL entwickelten Software trugen zum Erfolg des Projekts bei. Die Software zerlegte das Raddesign in Schichten und verteilte die Arbeitsbelastung zwischen den Lasern, um eine hohe Produktionsrate zu erreichen.

Dieser Durchbruch in der 3D-Drucktechnologie könnte erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Weltraumforschungsmissionen haben. Die Möglichkeit, Spezialteile mithilfe der additiven Fertigung schnell und kostengünstig herzustellen, könnte den Herstellungsprozess für Raumfahrtanwendungen revolutionieren.

