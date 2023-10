Forscher drucken Prototyp eines Mondrover-Rads in 3D mit der NASA

By

Forscher am Oak Ridge National Laboratory (ORNL) des Energieministeriums haben mit der NASA zusammengearbeitet, um erfolgreich einen Prototyp eines Mondrover-Rads in 3D zu drucken, das auf einem von der NASA verwendeten Design basiert. Dieses Projekt demonstriert das Potenzial der additiven Fertigung zur Herstellung spezieller Teile, die für die Weltraumforschung benötigt werden.

Der 3D-gedruckte Radprototyp wurde den leichten Rädern des Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) der NASA nachempfunden, der 2024 zum Mond geschickt werden soll, um Eis und potenzielle Ressourcen am Südpol des Mondes zu kartieren. Obwohl der Prototyp nicht in der tatsächlichen Mission verwendet wird, wurde er so erstellt, dass er den gleichen Designspezifikationen entspricht wie die für VIPER hergestellten Räder.

Das ORNL-Team nutzte einen speziellen 3D-Drucker mit zwei koordinierten Lasern und einer rotierenden Bauplatte, um Metallpulver selektiv zu schmelzen und die entworfene Form des Rades zu erzeugen. Dieser additive Herstellungsprozess ermöglichte eine größere Designkomplexität und die Integration von mehr Funktionen in ein einziges Teil und reduzierte gleichzeitig den Zeit- und Arbeitsaufwand.

Die additive Fertigung bietet mehrere Vorteile für die Weltraumforschung, darunter reduzierter Energieverbrauch, Materialverschwendung und Vorlaufzeit sowie die Möglichkeit, Materialeigenschaften anzupassen. Die Manufacturing Demonstration Facility (MDF) des ORNL ist seit über einem Jahrzehnt führend bei der Entwicklung dieser Technologie für verschiedene Anwendungen in den Bereichen saubere Energie, Transport und Fertigung.

Der Erfolg dieses Projekts unterstreicht die Bedeutung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit und ihre Rolle bei der Weiterentwicklung der additiven Fertigungstechnologie. Der Radprototyp ist ein Meilenstein in der Entwicklung dieser Technologie für Anwendungen in der Weltraumforschung.

Weitere Tests und Validierungen der Leistung des 3D-gedruckten Rads werden von der NASA durchgeführt, um es mit einem traditionell hergestellten Rad zu vergleichen, das bei der bevorstehenden Mondmission verwendet wird. Dieses Projekt ebnet den Weg für den potenziellen Einsatz der additiven Fertigung in zukünftigen Mond- oder Marsrovern sowie anderen Weltraumanwendungen.

