Forscher entwickeln tragbares Sensorpflaster zur kontinuierlichen Überwachung des Antibiotikaspiegels

Forscher der Sandia National Laboratories haben ein tragbares Sensorpflaster entwickelt, das den Spiegel eines wichtigen Antibiotikums namens Vancomycin kontinuierlich überwachen kann. Vancomycin gilt als Antibiotikum der „letzten Verteidigungslinie“ zur Behandlung schwerer bakterieller Infektionen. Eine kontinuierliche Überwachung ist für Vancomycin von entscheidender Bedeutung, da es einen engen Bereich gibt, in dem es Bakterien wirksam abtötet, ohne dem Patienten zu schaden.

Das Sensorpflaster besteht aus Mikronadeln und nanoskaligen Sensoren. Die üblicherweise in Insulinpens verwendeten Mikronadeln sind mit Golddrähten, Referenzelektroden und Gegenelektroden modifiziert. An der freiliegenden Oberfläche der Golddrähte bringen die Forscher nanoskalige Sensoren, sogenannte Aptamere, chemisch an. Bei diesen Aptameren handelt es sich um DNA-Stränge, die ihre Form ändern, wenn sie an Vancomycin binden, was zu einem Anstieg des vom Sensorsystem erfassten elektrischen Stroms führt.

Um die Wirksamkeit des Sensorpflasters zu testen, führten die Forscher Experimente mit Kochsalzlösung und unverdünntem Kuhblut durch. Das System hat Vancomycin in diesen Lösungen erfolgreich erkannt. Darüber hinaus testeten die Forscher die Funktionalität des Pflasters, indem sie es in die Schweinehaut einführten und das elektronische Signal überwachten. Das Pflaster behielt sein Signal bei und erkannte Vancomycin auch in diesem Test erfolgreich.

Der nächste Schritt für die Forscher besteht darin, mit einer anderen Forschungsgruppe zusammenzuarbeiten, um das Sensor-Patch-System über einen längeren Zeitraum an Menschen oder anderen Tieren zu testen. Sollte sich diese Technologie als erfolgreich erweisen, könnte sie erhebliche Auswirkungen auf das Gesundheitswesen haben. Es könnte Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, den Antibiotikaspiegel bei Patienten in Echtzeit zu überwachen und so eine effektivere und personalisiertere Behandlung zu ermöglichen. Darüber hinaus könnten ähnliche Systeme mit unterschiedlichen DNA-Aptameren entwickelt werden, um andere Proteine ​​oder Moleküle im Körper zu überwachen, was die schnelle Diagnose von Krankheiten unterstützt und die Notfalltriage verbessert.

Quelle: Biosensors and Bioelectronics Journal

Hinweis: Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Originalquelle und enthält keine Zitate oder URLs.