Neue Einblicke in die molekularen Mechanismen von Pilzinfektionen

Forschungen eines Teams der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) haben einen wichtigen Mechanismus bei der Regulierung von Pilzinfektionen auf molekularer Ebene aufgedeckt. Pilzinfektionen können schwerwiegende Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Daher ist die Entwicklung wirksamer Abwehrstrategien von entscheidender Bedeutung. Die Studie konzentrierte sich auf das Verständnis der RNA-Regulation von Pilzpathogenen, einem Bereich, der noch immer wenig verstanden ist.

Das Forschungsteam nutzte in Zusammenarbeit mit Gruppen aus Frankfurt und Aachen eine RNA-Markierungstechnik, um die Rolle eines RNA-bindenden Proteins namens Khd4 beim Wachstum infektiöser Hyphen zu untersuchen, der filamentartigen Form von Pilzen, die Infektionen auslöst. Sie entdeckten, dass Khd4 das Wachstum infektiöser Hyphen reguliert, indem es die mRNA-Stabilität kontrolliert, was wiederum den Membrantransport reguliert – den Materialaustausch zwischen dem Pilz und seiner Umgebung.

Dieses neue Regulierungskonzept eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Antimykotika, die auf RNA-bindende Proteine ​​abzielen. Durch gezielte Angriffe auf diese Proteine ​​könnte es möglich sein, die Stabilität von mRNAs zu stören und das Wachstum infektiöser Hyphen zu hemmen. Dies könnte zur Entwicklung wirksamerer Fungizide führen.

Die Studie wurde in enger Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Einrichtungen der HHU und externen Partnern durchgeführt. Zum Forschungsteam gehörte Srimeenakshi Sankaranarayanan, ein Hauptautor und Doktorand. Student, und Dr. Carl Haag, der sich auf den Vergleich pflanzen- und menschenpathogener Pilze konzentrierte. Die RNA-Sequenzierung wurde am Biologischen Medizinischen Forschungszentrum der HHU durchgeführt, die bioinformatische Analyse erfolgte durch Dr. Kathi Zarnack von der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Die Forschungsergebnisse unterstreichen die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit mit einer engen Integration theoretischer und experimenteller Aspekte. Dieser kollaborative Ansatz wurde durch den 2023 gegründeten Sonderforschungsbereich „MibiNet“ ermöglicht. Maßgeblich für den Erfolg des Projekts war auch der Beitrag von Professorin Dr. Anna Matuszyńska von der Technischen Universität Aachen (RWTH).

Insgesamt liefert diese Studie neue Einblicke in die molekularen Mechanismen von Pilzinfektionen und bietet potenzielle Ansatzpunkte für die Entwicklung neuartiger Antimykotika. Weitere Forschung in diesem Bereich könnte zu wirksameren Strategien zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten bei Menschen, Tieren und Pflanzen führen.

Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2301731120