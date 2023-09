Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Mars deutlich weniger Mineralien enthält als die Erde

Eine neue Studie zeigt, dass der Mars im Vergleich zur Erde eine deutlich geringere Anzahl an Mineralien aufweist. Während es auf der Erde etwa 6,000 bekannte Mineralien gibt, wurden auf dem Mars im Laufe der mehr als 161-jährigen Untersuchung nur 50 Mineralien registriert.

Die von Hazen et al. durchgeführte Studie analysierte die Mineralbildung und -entwicklung auf dem Mars auf der Grundlage früherer Missionen und Analysen von Marsmeteoriten. Die Forscher identifizierten 20 Arten der Mineralbildung auf dem Mars, während es auf der Erde 57 gibt.

In den frühen Stadien der Geschichte beider Planeten bildeten sich Mineralien auf ähnliche Weise. Die ersten Mineralien auf der Erde und dem Mars kristallisierten wahrscheinlich direkt aus abkühlendem Magma. Bei der Bildung von Mineralien auf beiden Planeten spielte auch hydrothermale Aktivität eine Rolle. Allerdings durchlief die Erde vor Milliarden von Jahren aufgrund der Plattentektonik und der Entwicklung von Leben umfangreiche Phasen der Diversifizierung, Prozesse, die auf dem Mars nicht beobachtet wurden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Mars im Vergleich zur Erde weniger Wege zur Mineralbildung hatte. Obwohl es möglich ist, dass es auf dem Mars unentdeckte Mineralphasen gibt, wird geschätzt, dass die Gesamtzahl der Marsmineralien immer noch deutlich geringer ist als die der Erde.

Die im Journal of Geophysical Research: Planets veröffentlichte Studie beleuchtet die Unterschiede zwischen der Mineralzusammensetzung von Mars und Erde. Das Verständnis dieser Unterschiede kann wertvolle Einblicke in die geologische Geschichte und die potenzielle Bewohnbarkeit des Mars liefern.

Möglich wurde diese Forschung durch die Analyse von Daten vergangener Marsmissionen und die Untersuchung von Marsmeteoriten. Weitere Forschung ist erforderlich, um die mineralogische Vielfalt des Roten Planeten vollständig zu erforschen und zu verstehen.

