Eine seltene Entdeckung in der Quantenwissenschaft erschließt das Potenzial für einen perfekten Schalter in Quantengeräten

Quantenwissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die das Gebiet der Quantentechnologie revolutionieren könnte. Ihre von der University of Bristol geleitete und in Science veröffentlichte Forschung deckte ein seltenes Phänomen innerhalb eines einzigartigen eindimensionalen Metalls namens Purpurbronze auf. Diese Entdeckung hat das Potenzial, die Schaffung eines „perfekten Schalters“ in Quantengeräten zu ermöglichen, der in der Lage ist, nahtlos zwischen einem Isolator und einem Supraleiter zu wechseln.

In der Studie fanden die Forscher heraus, dass winzige Veränderungen im Material, wie etwa Hitze oder Lichteinwirkung, einen sofortigen Übergang von einem isolierenden Zustand ohne Leitfähigkeit in einen supraleitenden Zustand mit unbegrenzter Leitfähigkeit und umgekehrt auslösen können. Diese bemerkenswerte polarisierte Vielseitigkeit, bekannt als „emergente Symmetrie“, könnte den Weg für die Entwicklung idealer Ein-/Aus-Schalter in der zukünftigen Quantentechnologie ebnen.

Der Hauptautor Nigel Hussey, Professor für Physik an der Universität Bristol, zeigte sich begeistert über die möglichen Auswirkungen der Entdeckung. Er erklärte, dass diese Reise vor 13 Jahren begann, als zwei Ph.D. Die Schüler haben den Magnetowiderstand von Purpurbronze gemessen. Das Fehlen einer kohärenten Erklärung für das Verhalten des Materials führte dazu, dass die Daten bis zu einer zufälligen Begegnung mit dem Physiker Dr. Piotr Chudzinski im Jahr 2017 beiseite gelegt wurden.

Dr. Chudzinski schlug eine Theorie vor, die eine Interferenz zwischen Leitungselektronen und zusammengesetzten Teilchen, sogenannten dunklen Exzitonen, beinhaltet, die den in violetter Bronze beobachteten Widerstandsanstieg erklären würde. Bei der Zusammenarbeit an einem Experiment zur Überprüfung dieser Theorie bestätigten die Forscher die Gültigkeit von Dr. Chudzinskis Vorschlag.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass der Widerstand des Materials einer linearen Temperaturabhängigkeit folgte und unabhängig von der Richtung des Stroms oder Magnetfelds war. Diese Beobachtung verwirrte sie, bis sie die Hypothese aufstellten, dass der Übergang des Materials zwischen einem Isolator und einem Supraleiter auf die Wechselwirkung zwischen Ladungsträgern und Exzitonen zurückzuführen sein könnte.

Diese entstehende Symmetrie, bei der das Material sowohl isolierendes als auch supraleitendes Verhalten zeigen kann, ist ein seltenes Ereignis, das noch nie zuvor bei einem Metall beobachtet wurde. Es ähnelt einem Zaubertrick, bei dem sich eine verzerrte Figur in eine perfekt symmetrische Kugel verwandelt.

Für die Zukunft planen die Forscher, die möglichen Anwendungen dieses neu gewonnenen Verständnisses der entstehenden Symmetrie zu untersuchen. Sie glauben, dass es möglich sein könnte, Schalter in Quantenschaltkreisen zu schaffen, die sich durch die Ausnutzung der „Kanten“ des Materialverhaltens erheblich ändern, wenn sie kleinen Reizen ausgesetzt werden.

Diese bahnbrechende Forschung eröffnet neue Wege für die Entwicklung von Quantengeräten und schafft die Grundlage für transformative Fortschritte in der Quantentechnologie.

FAQ

Was ist emergente Symmetrie?

Emergente Symmetrie ist ein Phänomen, bei dem ein Material sowohl isolierendes als auch supraleitendes Verhalten zeigt, wenn seine Temperatur gesenkt wird. Dieser einzigartige Zustand ist bei Metallen beispiellos und könnte erhebliche Auswirkungen auf Quantengeräte haben.

Warum ist die Entdeckung des perfekten Schalters so wichtig?

Der perfekte Schalter, der nahtlos zwischen einem Isolator und einem Supraleiter übergeht, hat das Potenzial, das Gebiet der Quantentechnologie zu revolutionieren. Es könnte die Entwicklung effizienterer und vielseitigerer Quantengeräte mit einem breiten Anwendungsspektrum ermöglichen.

Wie wurde die Entdeckung gemacht?

Die Entdeckung wurde durch eine Kombination aus experimentellen Messungen und theoretischer Analyse gemacht. Forscher untersuchten den Magnetowiderstand von Purpurbronze und arbeiteten mit Physikern zusammen, um Theorien zur Erklärung des komplexen Verhaltens des Materials vorzuschlagen und zu testen.