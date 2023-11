Quantendurchbruch: Purple Bronze eröffnet neue Möglichkeiten für Quantengeräte

By

Quantenwissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die die Quantentechnologie revolutionieren könnte. Ein Forscherteam der Universität Bristol hat ein seltenes Phänomen in violetter Bronze identifiziert, das der Schlüssel zur Schaffung eines „perfekten Schalters“ in Quantengeräten sein könnte. Dieser Schalter wäre in der Lage, schnell zwischen einem Isolator- und einem Supraleiterzustand zu wechseln.

Lila Bronze ist ein einzigartiges eindimensionales Metall, das aus einzelnen leitenden Atomketten besteht. Die Forscher fanden heraus, dass dieses Material zwei gegensätzliche elektronische Zustände aufweist, was ein Maß an Vielseitigkeit bietet, das als „emergente Symmetrie“ bekannt ist. Das bedeutet, dass selbst kleinste Veränderungen im Material, wie etwa Wärme oder Lichteinwirkung, einen sofortigen Übergang zwischen einem isolierenden Zustand ohne Leitfähigkeit und einem Supraleiter mit unbegrenzter Leitfähigkeit und umgekehrt auslösen können.

Der Hauptautor Nigel Hussey, Professor für Physik an der Universität Bristol, äußerte sich begeistert über diese Entdeckung und erklärte: „Es ist eine wirklich aufregende Entdeckung, die einen perfekten Schalter für Quantengeräte von morgen darstellen könnte.“

Die Reise des Teams begann vor 13 Jahren, als zwei Doktoranden, Xiaofeng Xu und Nick Wakeham, erstmals den Magnetowiderstand von Purpurbronze maßen. Die Daten lagen inaktiv und unveröffentlicht bis zu einer zufälligen Begegnung im Jahr 2017. Professor Hussey besuchte ein Seminar des Physikers Dr. Piotr Chudzinski über Purpurbronze und teilte ihm seine Daten mit. Gemeinsam schlugen sie ein Experiment vor, das Chudzinskis Theorie bestätigte.

Was diese Entdeckung noch bemerkenswerter macht, ist die Existenz einer „emergenten Symmetrie“ beim Materialübergang zwischen dem isolierenden und dem supraleitenden Zustand. Der Symmetriebruch, der normalerweise in Elektronensystemen beim Abkühlen beobachtet wird, ist ein bekanntes Phänomen. Das Auftreten von Symmetrie in einem Metall bei sinkender Temperatur, wie es bei Purpurbronze beobachtet wird, ist jedoch äußerst selten und beispiellos.

Dr. Chudzinski verglich dieses Phänomen mit einem Zaubertrick, bei dem sich eine stumpfe, verzerrte Figur in eine perfekt symmetrische Kugel verwandelt. Er beschrieb Purpurbronze als die Figur und die Natur selbst als den Zauberer.

Dieser Durchbruch eröffnet neue Möglichkeiten für die Quantentechnologie. Durch die Nutzung der einzigartigen Eigenschaften von Purpurbronze könnte es möglich sein, Schalter in Quantenschaltkreisen zu schaffen, die bei kleinsten Reizen erhebliche Widerstandsänderungen erfahren können.

Angesichts der laufenden Forschung zu Purpurbronze und dem aufkommenden Symmetriephänomen birgt die Zukunft ein enormes Potenzial für die Entwicklung effizienter und leistungsstarker Quantengeräte.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist lila Bronze?

Lila Bronze ist ein eindimensionales Metall, das aus einzelnen leitenden Atomketten besteht.

2. Welche Bedeutung hat die von der University of Bristol durchgeführte Forschung?

Die Forschung identifizierte ein seltenes Phänomen innerhalb der violetten Bronze namens „emergent symmetry“, das zur Schaffung eines „perfekten Schalters“ in Quantengeräten führen könnte.

3. Wie funktioniert der „perfekte Wechsel“?

Der Schalter kann aufgrund kleiner Veränderungen im Material, wie etwa Wärme oder Lichteinwirkung, schnell zwischen einem Isolator (mit einer Leitfähigkeit von Null) und einem Supraleiter (mit unbegrenzter Leitfähigkeit) wechseln.

4. Wer hat die Entdeckung gemacht?

Die Forschung wurde von der University of Bristol geleitet, mit dem Hauptautor Nigel Hussey, Professor für Physik.

5. Welche möglichen Anwendungen bietet dieser Durchbruch?

Dieser Durchbruch könnte erhebliche Auswirkungen auf die Quantentechnologie haben und die Entwicklung hocheffizienter Schalter in Quantenschaltkreisen ermöglichen.

Quellen:

– Universität Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)