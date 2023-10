Neue Entdeckung enthüllt, wie Viren das CRISPR-Cas-Immunsystem unterdrücken

By

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie eines internationalen Forscherteams hat eine bahnbrechende Entdeckung hinsichtlich der Manipulation des CRISPR-Cas-Immunsystems durch Viren zutage gefördert. Unter der Leitung von Professor Peter Fineran von der University of Otago und Dr. Rafael Pinilla-Redondo von der University of Copenhagen enthüllt die Studie eine neue Methode, mit der Viren das Immunsystem von Bakterien unterdrücken.

Die Entdeckung liefert nicht nur wertvolle Einblicke in die mikrobielle Welt, sondern hat auch das Potenzial, sicherere Techniken zur Genbearbeitung zu ermöglichen und effizientere Alternativen zu Antibiotika zu entwickeln.

CRISPR-Cas-Immunsysteme kommen in Bakterien vor und dienen als Abwehrmechanismus gegen Virusinfektionen, insbesondere gegen bakterielle Viren, sogenannte Phagen. Diese Systeme funktionieren, indem sie Abschnitte der Phagen-DNA in das Genom der Bakterien einbauen und so eine Speicherbank früherer Phageninfektionen erstellen. Wenn ein Phagen erneut angreift, nutzt das Bakterium die Speicherbank, um den spezifischen Phagen zu identifizieren und abzubauen.

Forscher wissen seit langem, dass Phagen verschiedene Strategien entwickelt haben, um die CRISPR-Cas-Abwehr zu überwinden, einschließlich der Entwicklung von Anti-CRISPRs. Diese Anti-CRISPRs ermöglichen es Phagen, die Immunkomplexe von Bakterien zu blockieren.

In dieser Studie entdeckte das Forschungsteam eine neue Methode, mit der Phagen CRISPR-Cas-Systeme unterdrücken. Sie fanden heraus, dass einige Phagen Bakterien mit RNA-Sequenzen, sogenannten RNA-Repeats, beladen, die direkt in die CRISPR-Cas-Proteine ​​eingreifen und diese daran hindern, richtig zu funktionieren. Es fungiert im Wesentlichen als Lockvogel und macht das Immunsystem wirkungslos.

Diese Entdeckung hat wichtige Auswirkungen sowohl auf das Verständnis der mikrobiellen Dynamik in der Umwelt als auch auf die Entwicklung von Technologien zur Genbearbeitung. Die Programmierbarkeit von CRISPR-Cas macht es zu einem leistungsstarken Werkzeug für die präzise Bearbeitung des Genoms. Die Entdeckung von RNA-Anti-CRISPRs könnte eine neue Möglichkeit zur Kontrolle und Modulation dieser Technologien bieten und so ihre Genauigkeit und Sicherheit verbessern.

Darüber hinaus haben die Ergebnisse Auswirkungen auf den Einsatz von Phagen als Alternativen zu Antibiotika. Phagen können als antimikrobielle Mittel zur Abtötung pathogener Bakterien eingesetzt werden. Wenn die Bakterien jedoch über ein aktives CRISPR-Cas-System verfügen, werden Phagen mit den entsprechenden Anti-CRISPRs benötigt, um sie zu neutralisieren.

Insgesamt bietet diese Entdeckung wertvolle Einblicke in das komplizierte Wettrüsten zwischen Bakterien und Phagen und eröffnet neue Möglichkeiten zur Kontrolle und Nutzung der Leistungsfähigkeit der CRISPR-Cas-Technologien.

Quelle: Nature, Professor Peter Fineran (Universität Otago), Dr. Rafael Pinilla-Redondo (Universität Kopenhagen)