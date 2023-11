Neue Einblicke in den Aktivierungsmechanismus von Calcium-empfindlichen Rezeptoren

By

Forschern der University of Science and Technology of China ist ein wichtiger Durchbruch beim Verständnis des Aktivierungsmechanismus von Calcium-sensierenden Rezeptoren (CaSRs) gelungen. CaSRs spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Kalziumgleichgewichts im menschlichen Körper, indem sie die Konzentration von Kalziumionen im Blut messen. Fehlfunktionierende CaSRs können zu verschiedenen Krankheiten führen.

Dem Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Tian Changlin gelang es, die Struktur des dreidimensionalen Komplexes aufzuklären, der zwischen CaSRs und dem nachgeschalteten Signalprotein Gq gebildet wird. Dies ist das erste Mal, dass eine solch hochauflösende Struktur erhalten wurde, die Aufschluss über den molekularen Mechanismus der asymmetrischen Aktivierung von CaSRs durch Agonisten, positive allosterische Modulatoren und andere Moleküle gibt. Die Ergebnisse des Teams wurden in Cell Research veröffentlicht.

Durch Kryo-Elektronenmikroskopie und eine Reihe von Experimenten entdeckten die Forscher zwei unterschiedliche Merkmale der CaSR-Gq-Komplexstruktur. Erstens unterschied sich die Bindung des Gq-Proteins an CaSR von der Bindungsart, die bei anderen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) beobachtet wurde. Zweitens spiegelte das Bindungsmuster von CaSR-Gq die spezifische Wechselwirkung zwischen Gq und dem Rezeptor wider. Diese Ergebnisse bieten wertvolle Einblicke in den Aktivierungsmechanismus von CaSRs und tragen zu unserem Verständnis der GPCRs der C-Familie bei.

Darüber hinaus untersuchte das Team die Bindungsmodi von Cinacalcet, einem positiven allosterischen Modulator-Wirkstoffmolekül, im Rezeptor-Signalkomplex. Sie identifizierten zwei einzigartige Konformationen von Cinacalcet bei der Bindung an den dimeren CaSR-Rezeptor, die jeweils unterschiedlich mit dem nachgeschalteten Signalprotein Gq interagieren. Diese Informationen sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung allosterischer Modulatormedikamente, die auf CaSRs abzielen.

Insgesamt liefert diese bahnbrechende Forschung erhebliche Fortschritte in unserem Verständnis des molekularen Mechanismus hinter der CaSR-Aktivierung. Es legt den Grundstein für zukünftige Studien und mögliche therapeutische Interventionen bei Erkrankungen, die mit einem Kalzium-Ungleichgewicht einhergehen.

FAQ

Was sind Calcium-Sensing-Rezeptoren (CaSRs)?

CaSRs sind Proteine, die in verschiedenen Geweben und Organen des menschlichen Körpers weit verbreitet sind, einschließlich der Nebenschilddrüsen, des Darms, der Knochen und der Nieren. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Kalziumionen im Blut.

Warum sind CaSRs wichtig?

CaSRs sind für die Aufrechterhaltung der Kalziumstabilität im Blut unerlässlich. Jede abnormale Funktion von CaSRs kann zu einer Vielzahl von Krankheiten führen.

Welche Bedeutung hat die Forschung von Prof. Tian Changlin und seinem Team?

Prof. Tian Changlin und sein Team konnten die Struktur des zwischen CaSRs und dem nachgeschalteten Signalprotein Gq gebildeten Komplexes erfolgreich aufklären und lieferten so wertvolle Einblicke in den Aktivierungsmechanismus von CaSRs. Diese Forschung vertieft unser Verständnis der GPCRs der C-Familie und ebnet den Weg für die Entwicklung neuer Therapeutika gegen CaSRs.

Was sind positive allosterische Modulatoren?

Positive allosterische Modulatoren sind Arzneimittelmoleküle, die die Aktivität von Rezeptoren wie CaSRs steigern, indem sie an allosterische Stellen des Rezeptors binden.

Wie können sich die Ergebnisse dieser Forschung auf das zukünftige Arzneimitteldesign auswirken?

Die detaillierten Einblicke in die Bindungsmodi von Cinacalcet, einem positiven allosterischen Modulator, an CaSRs bilden eine Grundlage für die Entwicklung allosterischer Modulator-Medikamente, die auf CaSRs abzielen. Dieses Wissen kann möglicherweise zur Entwicklung neuer Therapiestrategien für Krankheiten führen, die mit einem Kalziumungleichgewicht einhergehen.