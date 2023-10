Neue Studie zeigt, wie Erwachsene die frühe Sprache von Kindern verstehen und interpretieren

By

Eine kürzlich von Forschern des MIT und der Harvard University durchgeführte Studie hat Aufschluss darüber gegeben, wie Erwachsene den begrenzten Wortschatz kleiner Kinder verstehen, wenn sie zum ersten Mal zu sprechen beginnen. Die Studie ergab, dass das Verständnis Erwachsener für den Konversationskontext und ihr Wissen über häufige Fehlaussprachen von Kindern entscheidend für das Verständnis der frühen sprachlichen Anstrengungen von Kindern sind.

Durch die Analyse Tausender Stunden transkribierter Audioaufzeichnungen der Interaktion von Kindern und Erwachsenen entwickelten die Forscher Rechenmodelle, um zurückzuentwickeln, wie Erwachsene die Sprache von Kindern interpretieren. Die Modelle stellten fest, dass es nicht möglich war, vorherzusagen, was Erwachsene dachten, was die Kinder sagten, wenn man sich ausschließlich auf die von Kindern erzeugten Geräusche verließ. Stattdessen berücksichtigten die erfolgreichsten Modelle vorangegangene Gespräche und lieferten so einen entscheidenden Kontext für das Verständnis der Äußerungen der Kinder.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Erwachsene über hochentwickelte Fähigkeiten zur kontextbasierten Interpretation verfügen, die möglicherweise eine wichtige Rolle dabei spielen, Babys beim Spracherwerb zu unterstützen. Während die Studie keine direkten Beweise für eine Erleichterung des Spracherwerbs liefert, gehen die Forscher davon aus, dass ausgefeilte Sprachverständnismechanismen bei Erwachsenen den Prozess für kleine Kinder effektiver machen.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Erwachsene ihre Überzeugungen über die Sprachmuster anderer nutzen, um Gespräche besser zu verstehen. Diese als „Lärmiges Kanalhören“ bekannte Strategie hilft Erwachsenen, akustische Geräusche in anspruchsvollen Umgebungen zu entschlüsseln. Die Forscher wollten untersuchen, ob Erwachsene diese Technik anwenden können, um die scheinbar unsinnige Sprache von sprechenlernenden Kindern zu interpretieren.

Mithilfe von Datensätzen der Brown University, die aus transkribierten Gesprächen zwischen Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren und ihren Betreuern bestanden, trainierten die Forscher rechnergestützte Sprachmodelle, um vorherzusagen, welche Wörter die Kinder sagten. Die Modelle stützten sich auf Gesprächsthemen, Grammatik und häufige Fehlaussprachen, um genaue Vorhersagen zu treffen. Darüber hinaus verbesserte sich die Leistung der Modelle, da größere Teile früherer Austausche auf den Kontext hin analysiert wurden.

Die Studie hebt hervor, dass erwachsene Zuhörer ihre Interpretation der Sprache von Kindern auf früheren Austausch stützen und die Erwartung häufiger falscher Aussprache einbeziehen. Durch das Verständnis dieser von Erwachsenen angewandten Strategien soll künftige Forschung untersuchen, wie die Zuhörfähigkeiten und Reaktionen von Erwachsenen den Spracherwerb von Kindern erleichtern.

FAQ

F: Wie verstehen und interpretieren Erwachsene die frühe Sprache von Kindern?

Laut der von Forschern des MIT und der Harvard University durchgeführten Studie verlassen sich Erwachsene auf den Konversationskontext und ihr Wissen über häufige Fehlaussprachen von Kindern, um ihre frühe Sprache zu verstehen und zu interpretieren.

F: Warum sind das Verständnis von Erwachsenen für den Gesprächskontext und das Wissen über falsche Aussprache wichtig?

Das Verständnis Erwachsener für den Konversationskontext und das Wissen über falsche Aussprache sind entscheidend für das Verständnis der frühen sprachlichen Anstrengungen von Kindern. Diese Faktoren helfen Erwachsenen, genaue Interpretationen vorzunehmen und wichtige Rückmeldungen zu geben, die Babys beim Spracherwerb unterstützen.

F: Wie wurde die Studie durchgeführt?

Die Forscher analysierten Tausende Stunden transkribierter Audioaufzeichnungen der Interaktion von Kindern und Erwachsenen. Sie erstellten Rechenmodelle auf der Grundlage früherer Gespräche, die es ihnen ermöglichten, zu verstehen, wie Erwachsene interpretieren, was kleine Kinder sagen.

F: Hat die Studie Strategien vorgeschlagen, die Erwachsene anwenden, um die Sprache von Kindern zu verstehen?

Ja, die Studie ergab, dass Erwachsene ihre Interpretation der Sprache von Kindern auf vorherigen Austausch stützen und die Erwartung häufiger falscher Aussprache einbeziehen. Diese Strategien ähneln der Art und Weise, wie Erwachsene sich gegenseitig verstehen, und helfen dabei, die frühe Sprache von Kindern zu verstehen.

F: Welche Implikationen hat diese Studie?

Die Studie liefert Einblicke in die Mechanismen, die hinter dem Verständnis Erwachsener für die frühe Sprache von Kindern stehen. Es legt den Grundstein für weitere Forschungen darüber, wie die Zuhörfähigkeiten und Reaktionen von Erwachsenen den Spracherwerb von Kindern erleichtern und verbessern können.