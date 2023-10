Forschung deckt Hinweise auf große Schwankungen des Sauerstoffgehalts früherer Ozeane auf

Forscher der University of Hawai'i in Mānoa haben eine Studie veröffentlicht, die Hinweise auf einen Sauerstoffverlust in den Weltmeeren während vergangener Eiszeiten liefert. Diese in alten Tiefseesedimenten eingeschlossene Entdeckung legt nahe, dass der weit verbreitete Sauerstoffverlust, den wir aufgrund des aktuellen Klimawandels erleben, möglicherweise nicht dauerhaft ist.

Seit den 1960er-Jahren messen Wissenschaftler den Sauerstoffgehalt im Ozean und haben einen Rückgang des Sauerstoffgehalts in den mittleren Tiefen des Ozeans beobachtet. Wärmeres Wasser enthält weniger Sauerstoff, was zum Verlust des Lebensraums für Meeresarten führen kann, die zum Atmen auf Sauerstoff angewiesen sind. Die Ausweitung natürlich vorkommender sauerstoffarmer Regionen im Ostpazifik könnte sich in einem wärmeren Klima erheblich auf die Fischerei auf den pazifischen Inseln auswirken.

Die Forscher konzentrierten sich auf Kobalt als Anhaltspunkt, um vergangene Veränderungen in Regionen mit niedrigem Sauerstoffgehalt zu verstehen. Sie fanden heraus, dass Gebiete mit sauerstoffarmem Wasser im Pazifik mit Kobalt angereichert sind, das in einer Wolke sauerstoffarmen Wassers über den Ozean transportiert wird. Kobalt wird anschließend auf dem Meeresboden abgelagert und in Sedimenten konserviert.

Bei der Analyse von Meeresbodensedimenten der letzten 145,000 Jahre, einschließlich der letzten großen Eiszeit, stellten die Forscher fest, dass in Sedimenten aus Eiszeiten höhere Kobaltwerte im Vergleich zu neueren Sedimenten enthalten waren. Dies weist auf größere Gebiete mit sauerstoffarmem Wasser im Pazifik während der Eiszeit hin.

Eine mögliche Erklärung für die Verbreitung sauerstoffarmer Gewässer in kalten Klimazonen sind Veränderungen in der Ozeanzirkulation aufgrund des Klimawandels. Wenn die Strömungen schwächer werden, könnte der Sauerstoffgehalt im Pazifik sinken. Langsame Änderungen des Sauerstoffgehalts könnten es Fischen und anderen Arten ermöglichen, sich anzupassen, wie sie es in der Vergangenheit getan haben.

Die Forscher betonen die Notwendigkeit, die Emissionen zu reduzieren, um den Ökosystemen Zeit zu verschaffen, sich an den Klimawandel anzupassen. Dieses neue Verständnis vergangener Sauerstoffschwankungen im Ozean trägt zu den laufenden Bemühungen zum Schutz mariner Lebensräume und zur Gewährleistung des Wohlergehens mariner Arten angesichts des Klimawandels bei.

Quelle:

– Nicholas J. Hawco et al., Expansion of Ocean Anoxie While Glacial Periods Recorded in the Cobalt Flux to Pelagic Sediments, Geophysical Research Letters (2023).