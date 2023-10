Studie quantifiziert die Emission von Mikroplastik in die Atmosphäre durch Meeresgischt

Eine aktuelle Studie von Luc Deike und seinem Team untersucht das Phänomen, dass Mikroplastik durch Meeresgischt in die Atmosphäre gelangt. Wenn Blasen an der Meeresoberfläche platzen, geben sie kleine Partikel in die Luft ab, darunter Salz und organische Stoffe. Es ist jedoch unbekannt, ob Mikroplastik, das im Ozean weit verbreitet ist, durch diesen Prozess auch in die Atmosphäre gelangen könnte.

In ihren Laborexperimenten mit Hochgeschwindigkeitsfotografie fanden die Forscher heraus, dass Mikroplastikpartikel mit einer Größe von 10 μm bis 280 μm tatsächlich aus dem Meerwasser in die Luft transportiert werden können. Möglich machen dies die sogenannten „Jet Drops“, kleine Tröpfchen, die durch platzende Meeresschaumblasen ausgestoßen werden. Diese Tröpfchen tragen das Mikroplastik und gelangen in die Luft. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Mikroplastikpartikel in den Windströmungen hängen.

Durch die Schätzung der Mikroplastikkonzentration im Meer konnten die Forscher die Gesamtmenge an Mikroplastik berechnen, die von den Weltmeeren ausgestoßen wird. Sie schätzen, dass jedes Jahr zwischen 0.02 und 7.4 Millionen Tonnen (Mt) Plastik ausgestoßen werden, mit einer besten Schätzung von 0.1 Mt. Es sind jedoch genauere Inventare der Mikroplastikkonzentrationen in den Ozeanen erforderlich, um Unsicherheiten bei der Quantifizierung dieser Emissionen zu verringern.

Die Ergebnisse dieser Studie haben erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis der Auswirkungen von Mikroplastik auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Der Transport von Mikroplastik durch Meeresgischt könnte die globale Klimadynamik beeinflussen, indem er das Strahlungsgleichgewicht der Atmosphäre beeinflusst und als Wolkenkondensationskerne dient.

Weitere Forschung ist notwendig, um das Ausmaß der Mikroplastik-Emissionen und ihre möglichen Folgen vollständig zu verstehen. Diese Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit eines besseren Managements und einer Reduzierung der Plastikverschmutzung, um ihre schädlichen Auswirkungen auf unseren Planeten abzumildern.

