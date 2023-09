Laut Studien könnten künstlich angelegte Teiche Nettoemittenten von Treibhausgasen sein

Neue Untersuchungen der Cornell University zeigen, dass künstlich angelegte Teiche einen erheblichen Einfluss auf die Treibhausgasemissionen haben. Zwei verwandte Studien, die von Forschern aus Cornell durchgeführt wurden, beginnen mit der Quantifizierung der Auswirkungen sowohl von Menschen angelegter als auch natürlicher Teiche auf den globalen Treibhausgashaushalt und liefern wertvolle Einblicke in ein Thema, das noch nicht gut verstanden ist.

Die Studien ergaben, dass die Teiche möglicherweise Nettoemittenten von Treibhausgasen sind, wenn man die Emissionen und die Kohlenstoffspeicherung von künstlich angelegten Teichen addiert. Frühere Schätzungen deuten darauf hin, dass Teiche, die als Gewässer von 5 Hektar oder weniger definiert sind, 5 % der weltweiten Methanemissionen ausmachen könnten. Ohne genaue Messungen in vielen Teichen könnte dieser Prozentsatz jedoch zwischen der Hälfte und dem Doppelten der geschätzten Menge liegen. Darüber hinaus gibt es nur begrenzte Schätzungen zu den Kohlenstoffeinlagerungsraten in Teichen.

Eine von den Forschern durchgeführte Studie konzentrierte sich auf die Menge des in 22 speziell ausgewählten Teichen gebundenen Kohlenstoffs. Die Forscher untersuchten frühere Bewirtschaftungsaktivitäten und maßen die Sedimentdicke und den Kohlenstoffgehalt in den Teichen. Sie fanden heraus, dass die Kohlenstoffeinlagerungsraten in den Teichen durch Faktoren wie Wasserpflanzen, Fische und Nährstoffgehalt beeinflusst wurden. Die Studie ergab außerdem, dass sowohl natürliche als auch künstlich angelegte Teiche weltweit eine erhebliche Menge Kohlenstoff binden, was darauf hindeutet, dass die Kohlenstoffbindung in Teichen unterschätzt wird.

Die zweite Studie untersuchte die saisonalen Treibhausgasemissionen bestimmter Cornell Experimental Ponds. Methan, ein starkes Treibhausgas, machte den Großteil der emittierten Gase aus. Die Studie betonte auch, wie wichtig häufige Probenahmen sind, um die Treibhausgasemissionen von Teichen genau zu erfassen.

Insgesamt legen diese Studien nahe, dass Teiche eine Rolle bei der Emission von Treibhausgasen und der Kohlenstoffspeicherung spielen. Während Teiche aufgrund der Methanfreisetzung derzeit möglicherweise Nettoemittenten von Treibhausgasen sind, besteht die Möglichkeit, dass sie durch die Reduzierung der Methanemissionen zu Nettosenken werden. Die Ergebnisse schlagen auch den Einsatz von Bubblern oder Unterwasserzirkulatoren vor, um die Methanemissionen in Teichen zu reduzieren.

Weitere Forschung und Verständnis der Rolle von Teichen bei den Treibhausgasemissionen sind für genaue Klimamodelle und -vorhersagen von entscheidender Bedeutung.

