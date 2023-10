Geheimnisvolle Feenkreise, die an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt gefunden wurden

By

Wissenschaftler sind seit langem fasziniert von den mysteriösen kreisförmigen Mustern nackter Erde, die von Vegetationsringen umgeben sind, die als Feenkreise bekannt sind. Bisher ging man davon aus, dass diese Formationen nur in Teilen Namibias und Australiens existieren. Jüngste Forschungen haben jedoch Feenkreise an über 250 Orten in 15 Ländern und auf drei Kontinenten entdeckt. Diese neue Erkenntnis gibt Aufschluss über die Umweltfaktoren, die zu ihrer Entstehung beitragen.

Die in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichte Studie nutzte KI-gestützte Modelle, um Satellitenbilder zu analysieren und weltweit 263 Standorte zu identifizieren, die Muster aufweisen, die den in Namibia und Westaustralien beobachteten Feenkreisen ähneln. Forscher unter der Leitung von Emilio Guirado vom Labor für Ökologie arider Zonen und globaler Veränderungen der Universität Alicante entdeckten einen starken Zusammenhang zwischen spezifischen Boden- und Klimaeigenschaften und dem Vorhandensein von Feenkreisen.

Zu den wichtigsten Indikatoren für das Auftreten von Feenkreisen gehören ein niedriger Stickstoffgehalt im Boden und ein durchschnittlicher jährlicher Niederschlag von weniger als 200 mm. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass Gebiete mit Feenkreisen im Vergleich zu anderen Ökosystemen eine größere Stabilität aufwiesen. Dies deutet darauf hin, dass Feenkreise als Indikatoren für die durch den Klimawandel verursachte Verschlechterung des Ökosystems dienen könnten, ähnlich wie andere räumliche Muster in Trockengebieten.

Die Ergebnisse dieser Studie eröffnen neue Wege für die Erforschung der funktionalen Auswirkungen von Feenkreisen. Sie liefern Erkenntnisse darüber, wie diese Vegetationsstrukturen zur Stabilität des Ökosystems beitragen und dabei helfen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Die Studie betont die Bedeutung von Feenkreisen als potenzielle Indikatoren für Umweltveränderungen in zunehmend fragilen Ökosystemen.

Indem wir unser Verständnis der Verbreitung und Eigenschaften von Feenkreisen vertiefen, können Wissenschaftler ihre Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit und Widerstandsfähigkeit des Ökosystems weiter erforschen. Dieses Wissen könnte bei der Entwicklung von Strategien zum Schutz und zur Bewirtschaftung dieser einzigartigen Formationen angesichts der anhaltenden Umweltherausforderungen hilfreich sein.

