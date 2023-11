Die Kraft des imaginären Spiels für die frühkindliche Entwicklung freisetzen

Eine bahnbrechende Studie der Monash University hat einen bedeutenden Durchbruch in unserem Verständnis der Rolle und Bedeutung des imaginären Spiels in der frühkindlichen Entwicklung zutage gefördert. Entgegen früherer akademischer Annahmen zeigt die Studie, dass Säuglinge und Kleinkinder durchaus in der Lage sind, sich auf diese Art des Spiels einzulassen, was ihre tiefgreifende Bedeutung für die frühkindliche Bildung unterstreicht.

Im Laufe eines fünfjährigen Programms arbeiteten Forscher der Fakultät für Bildungswissenschaften der Monash University mit mehr als 2,500 Pädagogen und kleinen Kindern zusammen. Ziel des Forschungsprojekts „Conceptual PlayWorld“ war es, die Auswirkungen des imaginären Spiels auf die kognitive Entwicklung von Kindern zu erforschen und zu analysieren.

Die Ergebnisse dieser umfangreichen Studie zeigen, dass Kinder, wenn sie an imaginären Spielen teilnehmen, einen grundlegenden Perspektivwechsel durchlaufen. Anstatt Objekte so wahrzunehmen, wie sie sind, beginnen Kinder, sie sich als etwas anderes vorzustellen. Dieser kognitive Übergang markiert einen entscheidenden Entwicklungsmeilenstein im Leben von Kleinkindern und Säuglingen.

Die Preisträgerin des Australian Research Council, Professorin Marilyn Fleer, eine führende Expertin auf diesem Gebiet von der Monash University, betont die Bedeutung des Fantasiespiels für die Förderung der Vorstellungskraft und die Unterstützung des Lernens, insbesondere bei abstrakten Konzepten wie der Messung. Laut Professor Fleer trägt das imaginäre Spiel maßgeblich zur Entwicklung der psychologischen Funktion der Vorstellungskraft bei, die für das Verständnis abstrakter Konzepte und das Nachdenken über Vergangenheit und Zukunft unerlässlich ist.

Um die transformative Wirkung des imaginären Spiels weiter zu validieren, führte das Forschungsprojekt Conceptual PlayLab Conceptual PlayWorlds in Kindertagesstätten ein. Dieser innovative Ansatz ermöglichte es den Erziehern der frühen Kindheit, ihre pädagogischen Techniken zu erweitern und Rollenspiele in ihren Zentren zu fördern. Die positiven Ergebnisse waren offensichtlich, selbst die jüngsten Kinder beteiligten sich aktiv an den Aktivitäten.

Die „Conceptual PlayWorld“-Intervention beinhaltete auch eine selbstbestimmte berufliche Weiterentwicklung für Pädagogen, die ihnen die Werkzeuge an die Hand gab, mit denen sie Conceptual PlayWorlds in ihren Kindertagesstätten erfolgreich planen und umsetzen können. Diese befähigende Ressource verwandelte Pädagogen in pädagogische Führungskräfte und Veränderer innerhalb ihrer Bildungsgemeinschaften.

Basierend auf diesen bahnbrechenden Erkenntnissen ist es offensichtlich, dass die Förderung des imaginären Spiels in Gemeinschaften und Bildungseinrichtungen für die Unterstützung der frühkindlichen Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist. Indem wir diese Art des Spielens annehmen und fördern, ermöglichen wir Kindern, ihre Fantasie zu entwickeln, ihre kognitiven Fähigkeiten zu verbessern und den Weg für zukünftigen Erfolg zu ebnen.

FAQ:

F: Was ist imaginäres Spiel?

A: Imaginäres Spiel bezieht sich auf den Akt, bei dem Kinder mithilfe ihrer Vorstellungskraft vorgetäuschte Szenarien erschaffen und daran teilnehmen.

F: Warum ist imaginäres Spielen wichtig?

A: Imaginäres Spiel ist von entscheidender Bedeutung, um die Vorstellungskraft zu fördern, das Lernen zu unterstützen und abstrakte Denkfähigkeiten zu entwickeln.

F: Wie wirkt sich Fantasiespiel auf die frühkindliche Entwicklung aus?

A: Durch imaginäres Spiel können Kinder ihre Vorstellungskraft, ihre kognitiven Fähigkeiten und die Fähigkeit zum kreativen Denken entwickeln.

F: Wie können Erzieher im frühen Kindesalter das Fantasiespiel fördern?

A: Erzieher im frühen Kindesalter können das Fantasiespiel fördern, indem sie Umgebungen schaffen, die zum Vorstellen von Szenarien anregen, indem sie den Kindern offene Materialien zur Verfügung stellen und selbst am Spiel teilnehmen.

F: Wo kann ich mehr über das Forschungsprojekt erfahren?

A: Weitere Informationen zum Forschungsprojekt Conceptual PlayWorld finden Sie an der [Monash University](https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld).