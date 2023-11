Die faszinierenden Eigenschaften des Supernova-Überrests 1E 0102.2–7219 von Astronomen enthüllt

By

Eine kürzlich von einem internationalen Astronomenteam mit dem Australia Telescope Compact Array (ATCA) und dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) durchgeführte Studie hat neue Erkenntnisse über die Eigenschaften und die Natur des Supernova-Überrests mit der Bezeichnung 1E 0102.2–7219 geliefert. Die in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichte Studie beleuchtet die faszinierenden Merkmale dieser kosmischen Struktur.

Supernova-Überreste (SNRs) sind ausgedehnte und diffuse Strukturen, die bei der Explosion einer Supernova entstehen. Diese Überreste bestehen aus ausgeworfenem Material der Explosion sowie interstellarem Material, das von der vom explodierten Stern erzeugten Stoßwelle mitgerissen wurde.

1E 0102.2–7219, auch bekannt als E0102, ist ein junges Kernkollaps-SNR in der Kleinen Magellanschen Wolke (SMC), einer Zwerggalaxie, die die Milchstraße umkreist. Mit seiner hellen, ringförmigen Struktur und einem äußeren Rand, der die sich vorwärts bewegende Druckwelle verfolgt, hat E0102 seit seiner Entdeckung im Jahr 1981 das Interesse von Forschern geweckt. Frühere Beobachtungen haben das Alter von E0102 auf etwa 1,738 Jahre geschätzt Die Vorläufermasse des explodierten Sterns wird auf 32 bis 50 Sonnenmassen geschätzt.

Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, nutzte ein Team von Astronomen unter der Leitung von Rami ZE Alsaberi von der Western Sydney University in Penrith, Australien, ATCA und ALMA, um E0102 mit hoher Auflösung und Empfindlichkeit zu beobachten.

Ihre Beobachtungen ergaben, dass E0102 eine ringartige Morphologie mit einem durchschnittlichen Radius von etwa 20.2 Lichtjahren sowie eine brückenartige Struktur besitzt. Bemerkenswerterweise wies der zentrale Bereich von E0102 ein markantes horizontales brücken- oder balkenartiges Merkmal auf.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass der Spektralindex von E0102, der das Verhalten der Radioemission bei verschiedenen Wellenlängen beschreibt, einen Mittelwert von -0.54 hatte. Eine genauere Analyse ergab, dass der Spektralindex an den Innen- und Außenradien steiler war (ungefähr -0.6), während bei mittleren Radien flache Gradienten beobachtet wurden. Die hellste Radioemission wurde im nordöstlichen Teil von E0102 beobachtet.

Wichtig ist, dass die Beobachtungen polarisierte Regionen innerhalb der Hülle von E0102 enthüllten, mit einer gemessenen mittleren Teilpolarisation von 7 % bzw. 12 % bei Frequenzen von 5,500 bzw. 9,000 MHz. Diese Messungen ermöglichten es den Astronomen, die magnetische Feldstärke in der Sichtlinie zu berechnen, die mit 44 ?G bei einem Äquipartitionsfeld von 65 ± 5 ?G ermittelt wurde.

In Bezug auf die Umgebung von E0102 identifizierten die Forscher eine Wolke aus neutralem atomarem Wasserstoff (HI), die sich in der Nähe des Überrestes befindet und einen Geschwindigkeitsbereich von etwa 160–180 km/s aufweist. Zusätzlich wurde eine hohlraumartige Struktur bei einer Geschwindigkeit von 163.7–167.6 km/s beobachtet.

Zusammenfassend bestätigte die umfassende Analyse der Forscher, dass die Eigenschaften von E0102 mit denen übereinstimmen, die typischerweise mit jungen Supernova-Überresten in Verbindung gebracht werden. Sie stellten außerdem fest, dass die relativ geringe integrierte lineare Polarisation dieses Überrestes auf ein hohes Maß an Turbulenzen schließen lässt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Was ist ein Supernova-Überrest?

A: Supernova-Überreste sind diffuse, sich ausdehnende Strukturen, die bei der Explosion einer Supernova entstehen. Sie bestehen aus ausgestoßenem Material der Explosion und interstellarem Material, das von der Schockwelle des explodierten Sterns mitgerissen wird.

F: Wo befindet sich 1E 0102.2–7219?

A: 1E 0102.2–7219, auch bekannt als E0102, befindet sich in der Kleinen Magellanschen Wolke (SMC), einer Zwerggalaxie, die die Milchstraße umkreist.

F: Was hat die aktuelle Studie über E0102 ergeben?

A: Die Studie ergab, dass E0102 eine ringförmige Morphologie mit einer brückenähnlichen Struktur in seinem zentralen Bereich aufweist. Der Überrest weist auch polarisierte Bereiche auf und hat eine gemessene mittlere fraktionierte Polarisation von 7 % bzw. 12 % bei Frequenzen von 5,500 bzw. 9,000 MHz.

F: Wie hoch ist die magnetische Feldstärke von E0102 in Sichtlinie?

A: Die magnetische Feldstärke in Sichtlinie von E0102 wurde mit 44 ?G berechnet, mit einem Gleichverteilungsfeld von 65 ± 5 ?G.

F: Wie alt ist E0102?

A: Frühere Beobachtungen schätzen das Alter von E0102 auf etwa 1,738 Jahre.

F: Welche Bedeutung hat die beobachtete hohlraumartige Struktur um E0102?

A: Die hohlraumartige Struktur bei einer Geschwindigkeit von 163.7–167.6 km/s weist auf das Vorhandensein einer bestimmten Region um E0102 hin, in der neutraler atomarer Wasserstoff (HI) konzentriert ist.

(Quelle: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023). DOI: 10.1093/mnras/stad3300)