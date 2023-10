By

Debanjan Chowdhury, Assistenzprofessor für Physik, untersucht das Verhalten von Elektronen in Quantenmaterialien. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Materialien wie Silizium verfügen Quantenmaterialien über Billionen Elektronen, die miteinander interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Dieses Verhalten lässt sich nicht dadurch beschreiben, dass jedes Elektron einzeln behandelt wird; Stattdessen müssen die Elektronen als kollektive Flüssigkeit behandelt werden.

Quantenmaterialien wie Hochtemperatursupraleiter weisen kontraintuitive Eigenschaften auf, die sich herkömmlichen Erklärungen entziehen. Supraleiter sind Materialien, die elektrischen Strom ohne Energieverlust leiten können. Hochtemperatur-Supraleiter haben eine Temperaturschwelle für Supraleitung, die viel höher ist als bei früheren Entdeckungen, was sie für alltägliche Anwendungen praktischer macht.

Das Verständnis der Quantenphänomene hinter dem Elektronenfluss in Hochtemperatursupraleitern birgt ein unglaubliches Potenzial für technologische Fortschritte. Beispielsweise könnte der COXNUMX-Fußabdruck der Stromerzeugung erheblich reduziert werden, indem Energieverluste bei der Übertragung vermieden werden. Allerdings verblüffen seltsame Metalle, eine Klasse von Hochtemperatur-Supraleitern, Wissenschaftler weiterhin mit ihren einzigartigen Eigenschaften.

Seltsame Metalle zeigen ein Dissipationsverhalten wie kein anderes Material. Während bei typischen Leitern die Verlustleistung bei steigender Temperatur begrenzt ist, gibt es bei seltsamen Metallen keine Begrenzung. Ihre Leitfähigkeit nimmt bei höheren Temperaturen weiter ab. Dennoch weisen seltsame Metalle auch Universalität auf, was bedeutet, dass ihre Eigenschaften in verschiedenen Verbindungen gleich sind, unabhängig von ihrer chemischen Zusammensetzung oder der Schwellentemperatur der Supraleitung.

Chowdhury untersucht den Ursprung dieser universellen Zeitskala in seltsamen Metallen und ihren Zusammenhang mit der Hochtemperatursupraleitung. Dieser Zeitpunkt von Elektronenkollisionen ist ein grundlegender Aspekt der Quantenmechanik und entscheidend für das Verständnis, wie elektronische Flüssigkeiten Strom in fremden Metallen transportieren. Chowdhury entwickelt mathematische Modelle zur Beschreibung des Verhaltens von Elektronen in diesen Materialien und hofft, eine theoretische Erklärung zu liefern, die alle seltsamen Metallverbindungen umfasst.

Die Untersuchung von Quantenmaterialien und ihrem kollektiven Verhalten verspricht, unser Verständnis der Quantenmechanik zu verbessern und die Entwicklung zukünftiger Quantentechnologien voranzutreiben.

