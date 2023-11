Neue Art von Ferromagnetismus in künstlichen Materialien entdeckt

Künstliche Materialien haben Wissenschaftler schon immer mit ihren einzigartigen Eigenschaften und möglichen Anwendungen fasziniert. Forscher der ETH Zürich haben kürzlich einen neuen Typ von Ferromagnetismus in einem künstlich hergestellten Material entdeckt. Diese unerwartete Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten, magnetische Eigenschaften auf andere Weise zu verstehen und zu nutzen.

Das Team um Ataç Imamoğlu und Eugene Demler nutzte atomar dünne Schichten aus zwei verschiedenen Halbleitermaterialien, um ein Moiré-Material zu erzeugen. Durch die Kombination von Molybdändiselenid und Wolframdisulfid konnten sie ein zweidimensionales periodisches Potential mit einer großen Gitterkonstante erzeugen. Dieses Gitter könnte durch Anlegen einer elektrischen Spannung mit Elektronen gefüllt werden, was interessante Quanteneffekte stark wechselwirkender Elektronen offenbart.

Um die magnetischen Eigenschaften des Moiré-Materials zu untersuchen, verwendeten die Forscher Laserlicht, um die Polarisation und das Reflexionsvermögen zu messen. Indem sie die Spannung stetig erhöhten und das Material mit Elektronen füllten, beobachteten sie ein bemerkenswertes Phänomen. Als das Moiré-Gitter eine bestimmte Füllung erreichte, zeigte es ferromagnetisches Verhalten, obwohl die typische Austauschwechselwirkung fehlte, die den Ferromagnetismus in anderen Materialien erklärt.

Dieser unerwartete Ferromagnetismus hat seine Wurzeln in der Minimierung der kinetischen Energie. Elektronenpaare, sogenannte Doublonen, bilden sich innerhalb des Gitters, wenn mehr als ein Elektron pro Platz vorhanden ist. Diese Dublonen können sich durch quantenmechanisches Tunneln über das gesamte Gitter ausbreiten und so die gesamte kinetische Energie senken. Damit dieser Prozess jedoch reibungslos ablaufen kann, müssen die einzelnen Elektronen im Gitter ihre Spins ferromagnetisch ausrichten.

Die Entdeckung dieses kinetischen Magnetismus in einem ausgedehnten Festkörpersystem ist bedeutsam. Während ähnliche Mechanismen bereits in Modellsystemen beobachtet wurden, ist dies das erste Mal, dass sie in einem tatsächlichen Festkörpermaterial nachgewiesen wurden. Zukünftige Forschungen werden sich auf die Erforschung verschiedener Parameter des Moiré-Gitters konzentrieren, um die Erhaltung des Ferromagnetismus bei höheren Temperaturen zu verstehen.

Dieser Durchbruch wirft Licht auf das komplexe Verhalten von Elektronen in künstlich hergestellten Materialien und erweitert unser Verständnis des Magnetismus. Die potenziellen Anwendungen dieser neuen Art von Ferromagnetismus könnten weitreichende Auswirkungen auf Bereiche wie Elektronik, Datenspeicherung und Quantencomputer haben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist Ferromagnetismus?

Unter Ferromagnetismus versteht man die Eigenschaft bestimmter Materialien, dauerhaft magnetisiert zu werden. In diesen Materialien richten sich die magnetischen Momente ihrer Elektronen in die gleiche Richtung aus und erzeugen so ein starkes Magnetfeld.

Wie wurde die neue Art des Ferromagnetismus entdeckt?

Forscher der ETH Zürich entdeckten diesen neuen Typ von Ferromagnetismus in einem künstlich hergestellten Material namens Moiré-Gitter. Indem sie zwei verschiedene Halbleitermaterialien kombinierten und mit Elektronen füllten, beobachteten sie, dass das Material ferromagnetisches Verhalten zeigte, jedoch nicht aufgrund der typischen Austauschwechselwirkung.

Was ist kinetischer Magnetismus?

Kinetischer Magnetismus ist ein Mechanismus, der auftritt, wenn sich die Spins von Elektronen ferromagnetisch ausrichten, um ihre kinetische Energie zu minimieren. Bei dieser neuen Art von Ferromagnetismus bilden sich Elektronenpaare, sogenannte Doublonen, innerhalb des Gitters und breiten sich durch quantenmechanisches Tunneln aus, wodurch die gesamte kinetische Energie reduziert wird.

Was sind die möglichen Anwendungen dieser Entdeckung?

Die Entdeckung dieses einzigartigen ferromagnetischen Verhaltens in künstlich hergestellten Materialien eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Technologien in Bereichen wie Elektronik, Datenspeicherung und Quantencomputer. Es könnte auch unser Verständnis des Magnetismus vertiefen und den Weg für zukünftige Fortschritte in der Materialwissenschaft ebnen.