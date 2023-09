Fortschritte bei 2D-Wellenleitern für eine effiziente Lichtmanipulation

Forschern der University of Chicago gelang ein Durchbruch auf dem Gebiet der 2D-Wellenleiter, indem sie zeigten, dass eine nur wenige Atome dicke Glaskristallschicht Licht effizient einfangen und über eine Entfernung von bis zu einem Zentimeter transportieren kann. Diese Entdeckung hat vielversprechende Auswirkungen auf die Entwicklung leistungsstarker photonischer Geräte.

Die Wissenschaftler verwendeten Molybdändisulfid-Glaskristalle, die dünner als das Photon selbst waren, um die optischen 2D-Wellenleiter zu konstruieren. Überraschenderweise speicherte der superdünne Kristall nicht nur Energie, sondern lieferte sie auch tausendmal weiter als alle zuvor beobachteten ähnlichen Systeme. Das eingefangene Licht zeigte ein Verhalten, das mit der Bewegung in einem zweidimensionalen Raum übereinstimmte, was eine einfache Manipulation mit Linsen oder Prismen ermöglichte. Diese Funktion ermöglicht den Bau komplizierter Geräte mit Glaskristallen.

Die Forscher sehen verschiedene Anwendungen für 2D-Wellenleiter, darunter die Entwicklung von Sensoren zur molekularen Detektion und dünnen photonischen Schaltkreisen, die gestapelt werden können. Durch die Nutzung der außergewöhnlichen Lichteinfangfähigkeiten dieser Wellenleiter kann es möglich sein, die Effizienz und Leistung optischer Systeme zu steigern.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der Zeitschrift Science mit dem Titel „Wafer-scale δ waveguides for Integrated Two-Dimensional Photonics“ veröffentlicht (Myungjae Lee et al., 2023).

Geschichtete Nickelate für nichtflüchtige Phasenwechselspeicher

Wissenschaftler der Tohoku-Universität und der Universität Tsukuba haben das Potenzial von geschichteten Nickelaten als Material für nichtflüchtige Phasenwechselspeichergeräte untersucht. Schichtnickelate sind komplexe Oxidmaterialien, die aus Nickelionen bestehen und eine Schichtstruktur aufweisen. Diese Materialien durchlaufen beim Erhitzen und Abkühlen einen reversiblen Übergang zwischen drei kristallinen Phasen, wodurch sie für den Einsatz in Speichergeräten geeignet sind.

Das Forschungsteam konzentrierte sich auf ein spezifisches geschichtetes Nickelat, das aus Schichten von Strontium-, Wismut- und Sauerstoffatomen in einer „Steinsalz“-Strukturanordnung besteht, durchsetzt mit Schichten von Molekülen aus Strontium-, Nickel- und Sauerstoffatomen in einer Perowskitstruktur. Das Material zeigte eine thermisch wiedereintretende kristalline Phasenänderung, die das reversible Umschalten des elektrischen Widerstands bei Raumtemperatur ermöglichte.

Durch die Nutzung der einzigartigen Eigenschaften von geschichteten Nickelaten, wie etwa ihrer überlegenen Phasenwechselfähigkeiten, wollen die Forscher mehrstufige nichtflüchtige Phasenwechselspeichergeräte für alltägliche Anwendungen entwickeln. Dieser Fortschritt könnte zur Schaffung effizienterer und schnellerer Datenverarbeitungssysteme führen.

Die Studie wurde in Advanced Science unter dem Titel „Thermally Reentrant Crystalline Phase Change in Perovskite-Derivative Nickelate Enabling Reversible Switching of Room-Temperature Electrical Resistivity“ veröffentlicht (Matsumoto, K. et al., 2023).

Hochleistungs-Zinnhalogenid-Perowskit-Transistoren

Eine gemeinsame Anstrengung von Forschern der Pohang University of Science and Technology (POSTECH), der Chinese Academy of Sciences und der University of Electronic Science and Technology of China hat zur Entwicklung von Zinnhalogenid-Perowskit-Transistoren vom p-Typ mit hoher Lochmobilität geführt reduzierte Mängel. Diese Transistoren weisen ein hervorragendes Leistungsniveau auf und eignen sich daher für Anwendungen, die eine schnelle und effiziente Datenverarbeitung erfordern.

Das Team verwendete drei verschiedene Perowskit-Kationenprozesse, um die Perowskit-Halbleiterschicht vom p-Typ herzustellen. Die resultierenden Transistoren zeigten eine hohe Lochmobilität und ein Ein-/Aus-Stromverhältnis, das als das höchste Leistungsniveau gilt, das bisher von p-Typ-Perowskit-Transistoren erreicht wurde.

Die Forscher gehen davon aus, dass mit der weiteren Verbesserung der Leistung von p-Typ-Halbleitern für Niedertemperaturprozesse elektronische Schaltkreise mit schnellerer Leistung und verbesserter Datenverarbeitungsgeschwindigkeit erreicht werden können. Diese Forschung birgt ein erhebliches Potenzial für Anwendungen in der Elektro- und Elektroniktechnik und trägt zur weiteren Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit von Halbleitern und Transistoren bei.

Die Studie mit dem Titel „Tin perovskite Transistors and Complementary Circuits based on A-Site Cation Engineering“ wurde in Nature Electronics veröffentlicht (Zhu, H. et al., 2023).

