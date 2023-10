Erneuerbare Energie durch Photoelektrochemie

Ein Forscherteam der Universität Hamburg, DESY und der LMU München hat einen neuen multimodalen Aufbau entwickelt, der die strukturellen Veränderungen photoelektrochemischer (PEC) Materialien unter realistischen Betriebsbedingungen bestimmt. PEC birgt das Potenzial, erneuerbare Energien wie Solarlicht in nützliche grüne Kraftstoffe umzuwandeln. Allerdings leiden die meisten bekannten PEC-Materialien unter Instabilitätsproblemen, die ihre Leistung im Dauerbetrieb beeinträchtigen. Die Ergebnisse des Teams wurden in der Zeitschrift Angewandte Chemie International Edition veröffentlicht.

Der Übergang von fossilen Brennstoffen zu grünen, erneuerbaren Alternativen ist eine dringende Herausforderung für die moderne Gesellschaft. Eine vielversprechende Methode ist die photoelektrochemische Wasserspaltung, bei der Wasser mithilfe von Sonnenenergie direkt in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff umgewandelt wird. Wasserstoff ist wertvoll, da er bei der industriellen Herstellung vieler chemischer Verbindungen verwendet wird. Es kann als grüner Brennstoff gespeichert, transportiert und verbrannt werden, wobei Wärme und Wasser als Abfall entstehen.

Derzeit wurde kein PEC-Material erfolgreich aus dem Labor auf ein real funktionierendes Gerät übertragen. Die geringe Stabilität von PEC-Materialien im Dauerbetrieb ist einer der Hauptgründe für den langsamen Fortschritt in der effizienten photoelektrochemischen Technologie. Die rauen Bedingungen von Sonneneinstrahlung, externer Spannungsanlegung und chemischen Ionen im Elektrolyten führen im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung photoelektrochemisch aktiver Materialien.

Das Verständnis des Abbaus von PEC-Materialien im Betrieb ist für die Entwicklung stabilerer und effizienterer PEC-Materialien von entscheidender Bedeutung. Das Forschungsteam nutzte ergänzende Techniken wie Spektroskopie und Röntgenstreuung, um Einblicke in die verschiedenen Phänomene zu gewinnen, die PEC-Materialien beeinflussen. Spektroskopie identifiziert spezifische chemische Spezies, die auf dem Material oder im Elektrolyten gebildet werden, während Röntgenstreuung einen Gesamtüberblick über die Atomanordnung in PEC-Materialien liefert.

Die Forscher verwendeten eine speziell angefertigte photoelektrochemische Zelle und hochenergetische Röntgenstrahlung, um die strukturellen Veränderungen zu untersuchen, die sich auf PEC-Materialien auswirken. Sie beobachteten einen schnellen Photoabbauprozess in CuBi2O4-Filmen, der bereits nach wenigen Betriebsminuten zu einem Verlust von etwa 90 % der Materialleistung führte. Durch das Sammeln von Streumustern mit hoher Zeitauflösung konnte das Team die Dynamik des Photoabbauprozesses genau verfolgen.

Die Forschungsergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse über das Verhalten von PEC-Materialien unter realistischen Betriebsbedingungen. Die nächste wissenschaftliche Herausforderung besteht darin, Strategien zur Verbesserung der Stabilität und Effizienz von PEC-Geräten zu entwickeln.

Quellen:

– Davide Derelli et al, Photodegradation of CuBi2O4 Films Evidenced by Fast Formation of Metallic Bi using Operando Surface‐sensitive X‐ray Scattering, Angewandte Chemie Internationale Ausgabe (2023). DOI: 10.1002/ange.202307948

– Universität Hamburg