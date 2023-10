Es wurde festgestellt, dass Überreste der Zellteilung eine Rolle bei der Krebsausbreitung spielen

In einer überraschenden Entdeckung haben Forscher herausgefunden, dass die bei der Zellteilung entstehenden Mittelkörperreste nicht nur Zellabfall sind, sondern tatsächlich funktionierendes genetisches Material enthalten, das das Schicksal anderer Zellen beeinflussen kann, einschließlich ihrer Umwandlung in Krebszellen. Dieser Befund stellt die traditionelle Vorstellung in Frage, dass der Mittelkörper ein Ort des Zellrecyclings ist. Stattdessen dient es als Organell, das an der Zellkommunikation beteiligt ist.

Die von einem Team unter der Leitung von Ahna Skop, einer Genetikprofessorin an der University of Wisconsin-Madison, und Mitarbeitern verschiedener Institutionen durchgeführte Forschung analysierte den Inhalt von Mittelkörpern und verfolgte die Interaktionen von Mittelkörperresten nach der Zellteilung. Sie fanden heraus, dass der Mittelkörper RNA und die notwendige Zellmaschinerie zur Produktion von Proteinen enthält. Die RNA in Mittelkörpern ist nicht direkt an der Zellteilung beteiligt, sondern kodiert vielmehr Proteine, die mit Zellaktivitäten wie Pluripotenz (die Fähigkeit, sich in verschiedene Zelltypen zu entwickeln) und Onkogenese (Tumorbildung) zusammenhängen.

Während einige Überreste in der Körpermitte von den Tochterzellen resorbiert werden, können andere abdriften und von entfernten Zellen absorbiert werden, was möglicherweise deren Verhalten beeinflusst, indem sie die eingeschlossene RNA als eigene Blaupausen verwenden. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Krebszellen im Vergleich zu Stammzellen eher Mittelkörper und ihre genetische Ladung aufnehmen.

Die Forscher glauben, dass die Ergebnisse erhebliche Auswirkungen auf die Krebserkennung und -therapie haben. Sie identifizierten ein Gen namens Arc, das eine entscheidende Rolle bei der Beladung des Mittelkörpers mit RNA spielt. Es wird angenommen, dass dieses Gen, das zuvor mit der Gedächtnisbildung in Gehirnzellen in Verbindung gebracht wurde, für die durch RNA vermittelte zelluläre Kommunikation essentiell ist.

Zukünftige Forschungen zielen darauf ab, die Kraft der Mittelkörper-RNA für die Medikamentenabgabe oder die Hemmung der Krebszellteilung zu nutzen. Das Team hält außerdem ein Patent für neue Methoden zur Isolierung von Mittelkörperstrukturen, die die Krebsdiagnostik verbessern können.

Quelle: Universität von Wisconsin-Madison

Definitionen:

– Mittelkörper: Eine Struktur, die während der Zellteilung zwischen Tochterzellen entsteht und an der Zellkommunikation beteiligt ist.

– RNA: Ein Molekül, das auf der Grundlage der in der DNA kodierten genetischen Informationen an der Produktion von Proteinen beteiligt ist.

– Pluripotenz: Die Fähigkeit einer Zelle, sich im Körper zu verschiedenen Zelltypen zu entwickeln.

– Onkogenese: Der Prozess der Tumorbildung, der zur Entstehung von Krebs führt.

Quelle: Sungjin Park et al. Der Mittelkörper und der Mittelkörperrest von Säugetieren sind Versammlungsorte für RNA und lokalisierte Translation, Developmental Cell (2023).