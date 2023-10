Die Kollision von Neutronensternen: Eine Lösung für das Rätsel um die Hubble-Konstante?

By

Die Expansionsrate des Universums, bekannt als Hubble-Konstante, ist für Astronomen ein Rätsel. Zwei unterschiedliche Methoden zur Bestimmung dieser Rate haben zu inkonsistenten Werten geführt, was Wissenschaftler dazu veranlasste, nach einem dritten Ansatz zu suchen. In einer kürzlich in Astronomy & Astrophysics veröffentlichten Studie schlagen Astrophysiker vor, dass die Kollision und Verschmelzung von Neutronensternen das fehlende Puzzleteil sein könnte.

Kollisionen von Neutronensternen führen zu einer neuen Explosion namens Kilonova. Die Forscher fanden heraus, dass diese Kilonovas eine bemerkenswerte sphärische Symmetrie aufweisen, im Gegensatz zu früheren Modellen, die eine abgeflachte Form vorhersagten. Darüber hinaus können Kilonovas trotz ihrer Komplexität durch eine einzige Temperatur beschrieben werden und gelten als perfekte Strahler oder „Schwarzkörper“.

Die symmetrische Natur von Kilonovas und ihr einfaches Temperaturprofil ermöglichen es Astronomen, ihre Leuchtkraft genau zu berechnen. Durch den Vergleich der Helligkeit einer Kilonova am Explosionsort mit der Lichtmenge, die nach Millionen von Lichtjahren die Erde erreicht, können Wissenschaftler die Entfernung der Neutronensternkollision bestimmen. Diese Entfernungsmessung bietet einen einzigartigen Vorteil gegenüber früheren Methoden mit Supernovas, die unterschiedliche Lichtmengen aussenden können und eine Kalibrierung mit anderen Sternen erfordern.

Die Forscher testeten ihre Kilonova-basierte Messmethode, indem sie eine 140 Millionen Lichtjahre entfernte Kilonova untersuchten. Beim Vergleich des Hubble-Konstantwerts, der aus der Kilonova-Messung erhalten wurde, mit Werten, die aus Techniken auf der Basis kosmischer Mikrowellen-Hintergrunddaten erhalten wurden, fanden sie eine größere Übereinstimmung mit Letzterem.

Das Team warnt jedoch davor, dass weitere Beispiele erforderlich sind, um belastbare Ergebnisse zu erzielen. Dennoch bietet diese Methode eine sauberere und möglicherweise genauere Alternative zur Bestimmung der Hubble-Konstante und umgeht bekannte Unsicherheitsquellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kollision und Verschmelzung von Neutronensternen, die zu Kilonova-Explosionen führen, eine dritte Methode zur Bestimmung der Expansionsrate des Universums darstellen könnte. Obwohl weitere Forschung erforderlich ist, ist dieser Ansatz vielversprechend, um das seit langem bestehende Rätsel der Hubble-Konstante zu lösen.

Definitionen:

– Neutronensterne: Sternüberreste aus Supernova-Explosionen, die hauptsächlich aus Neutronen bestehen.

– Hubble-Konstante: Die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt, bestimmt durch Messung der Abstände zwischen Galaxien.

– Supernovae: Energetische Sternexplosionen, die vorübergehend ganze Galaxien überstrahlen.

– Kosmischer Mikrowellenhintergrund (CMB): Die schwache Strahlung, die aus den frühen Stadien des Universums übrig geblieben ist.

– Kilonova: Ein explosives Ereignis, das aus der Kollision und Verschmelzung von Neutronensternen resultiert.

Quellen:

– Zeitschriftenartikel: Astronomie & Astrophysik

– Studienautoren: Albert Sneppen, Doktorand am Cosmic Dawn Center des Niels Bohr Instituts, und Darach Watson, außerordentlicher Professor am Cosmic Dawn Center