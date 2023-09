Archäologen entdecken eine halbe Million Jahre alte Holzkonstruktion in Sambia

Archäologen haben kürzlich die älteste bekannte Holzkonstruktion entdeckt, die fast eine halbe Million Jahre alt ist. Der bemerkenswerte Fund besteht aus zwei ineinandergreifenden Baumstämmen mit einer absichtlich angebrachten Kerbe im oberen Teil, damit sie im rechten Winkel zusammenpassen können. Experten glauben, dass dieses Bauwerk, das sich in der Nähe der Kalambo-Wasserfälle an der Grenze zwischen Sambia und Tansania befindet, wahrscheinlich als hölzerne Plattform oder Gehweg diente und eine trockene Oberfläche zum Lagern von Lebensmitteln oder Brennholz bot, oder möglicherweise als Grundlage für den Bau einer Behausung diente.

Die Entdeckung wurde 2019 von einem Forscherteam gemacht, zu dessen Schlüsselmitgliedern Professor Geoff Duller von der University of Aberystwyth im Vereinigten Königreich gehörte. Durch die Analyse der von Steinwerkzeugen hinterlassenen Schnittspuren ermittelte das Team den Zweck und die Bedeutung dieser alten Holzkonstruktion. Es bietet einzigartige Einblicke in die technologischen Fähigkeiten und den Einfallsreichtum früher menschlicher Vorfahren.

Dieser Befund wirft Licht auf die Komplexität prähistorischer Gemeinschaften und stellt unser bisheriges Verständnis ihrer Fähigkeiten in Frage. Die bewusste Handwerkskunst, die zur Schaffung einer ineinandergreifenden Struktur erforderlich ist, lässt auf ein bisher unerkanntes Maß an Handwerkskunst und Einfallsreichtum schließen. Darüber hinaus ist die Langlebigkeit von Holz als Baumaterial in diesem antiken Kontext angesichts der Herausforderungen der Konservierung über einen so langen Zeitraum überraschend.

Weitere Untersuchungen und Analysen müssen durchgeführt werden, um unser Verständnis dieser bemerkenswerten Entdeckung zu vertiefen. Durch die Untersuchung der Materialien, der Umgebung und Datierungstechniken können Forscher wertvolle Einblicke in das Leben der frühen Menschen gewinnen und unser Wissen über die Geschichte der Menschheit erweitern.

Quellen:

CNN