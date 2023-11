Extreme Niederschläge verstehen: Klimasimulationen verbessern

By

Die Vorhersage von Niederschlagsmustern auf täglicher Basis ist für unsere täglichen Aktivitäten von entscheidender Bedeutung, aber wie sieht es mit dem Verständnis langfristiger Niederschlagsextreme aus? Stadtplaner, Wissenschaftler und andere Interessengruppen benötigen genaue Informationen über extreme Wetterereignisse, um die Wasserspeicherung, die Landwirtschaft und die Vorbereitung auf zerstörerische Stürme in Zukunft effektiv planen zu können. Klimamodelle können diese Extremereignisse jedoch oft nicht genau simulieren.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, konzentrierten sich Forscher am Lawrence Berkeley National Laboratory des Energieministeriums darauf, die Darstellung von Wolkenprozessen in Klimamodellen zu verbessern. Angesichts der Komplexität des Klimasystems ist es unmöglich, jedes Detail zu simulieren. Daher verwenden Wissenschaftler verschiedene Vereinfachungen, beispielsweise die Unterteilung des Globus in Gitterspalten. Bei einer Technik namens Superparametrisierung enthält jede Spalte ein hochauflösendes Modell, das einzelne Wolken simulieren kann – eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu anderen Modellen.

Allerdings reicht es nicht aus, ganze Wolken zu simulieren. Es ist von entscheidender Bedeutung, die in den Wolken ablaufenden mikrophysikalischen Prozesse zu berücksichtigen, einschließlich der Bildung und Ausbreitung von Wolkentröpfchen und Eiskristallen. Da diese Prozesse zu klein sind, um direkt simuliert zu werden, verwenden Wissenschaftler Darstellungen.

Um die Auswirkungen dieser Darstellungen zu untersuchen, führten Klimawissenschaftler des Berkeley Lab Simulationen des vergangenen Klimas mit zwei verschiedenen Methoden durch – eine mit detaillierteren Parametern und die andere mit weniger. Durch den Vergleich dieser Simulationen mit realen Beobachtungen beurteilten sie die Genauigkeit der Modelle.

Die Ergebnisse zeigten, dass beide Parametersätze einen Einfluss auf die Simulation extremer Niederschläge hatten, sowohl auf langfristiger (bis zu einem Jahr) als auch auf kurzfristiger (etwa fünf Tage) Skala, mit einem besonders deutlichen Effekt in den Tropen. Die detaillierteren Parameter führten zu Wolken mit größerer vertikaler Bewegung und damit zu extremeren Niederschlagsereignissen.

Obwohl die Darstellungen unterschiedlich waren, lagen beide Parametersätze im Bereich realer Beobachtungen. Diese Studie zeigt das Potenzial der Integration mikrophysikalischer Prozesse in Klimamodelle zur Verbesserung ihrer Genauigkeit.

Das Verständnis extremer Niederschlagsereignisse ist für eine effektive Planung und Vorbereitung von entscheidender Bedeutung. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Computer und die Verfeinerung von Klimamodellen wollen Wissenschaftler genauere Vorhersagen liefern und der Gesellschaft helfen, sich an extreme Wetterereignisse anzupassen und deren Auswirkungen abzumildern.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Warum ist es wichtig, extreme Niederschläge auf langfristigen Zeitskalen zu verstehen?

Das Verständnis extremer Niederschläge auf langfristigen Zeitskalen ist von entscheidender Bedeutung für die Planung der Wasserspeicherung, der Landwirtschaft und der Vorbereitung auf zerstörerische Stürme in der Zukunft. Es unterstützt Stakeholder dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, Ressourcen effektiv zuzuteilen und Strategien zur Abmilderung und Anpassung an die Auswirkungen extremer Wetterereignisse umzusetzen.

Wie stellen Klimamodelle Wolkenprozesse dar?

Klimamodelle verwenden Vereinfachungen, um Wolkenprozesse darzustellen, da die Simulation jedes Details rechnerisch nicht möglich wäre. Eine Technik namens Superparametrisierung besteht darin, ein hochauflösendes Modell in jede Gitterspalte der globalen Simulation zu platzieren, was die Simulation einzelner Wolken innerhalb des Modells ermöglicht.

Was sind mikrophysikalische Prozesse bei der Wolkenbildung?

Mikrophysikalische Prozesse beziehen sich auf die Mechanismen, die an der Bildung und Verteilung von Wolkentröpfchen und Eiskristallen innerhalb von Wolken beteiligt sind. Zu diesen Prozessen gehören die Kondensation von Wasserdampf, die Bildung von Wolkentröpfchen und Eiskristallen sowie nachfolgende Wechselwirkungen wie Zusammenwachsen und Aufbrechen.

Können Klimamodelle extreme Niederschlagsereignisse genau simulieren?

Auch wenn Klimamodelle möglicherweise nicht perfekt sind, kann die Einbeziehung detaillierterer Darstellungen wolkenmikrophysikalischer Prozesse ihre Genauigkeit bei der Simulation extremer Niederschlagsereignisse verbessern. Diese Studie zeigt das Potenzial der Verwendung solcher Darstellungen, um die Vorhersagen von Klimamodellen zu verbessern und die Auswirkungen extremer Wetterereignisse besser zu verstehen.