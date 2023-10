Junger Dornenkronen-Seestern: Widerstandsfähige Raubtiere in einem sich ändernden Klima

Meeresbiologen der Universität Sydney haben herausgefunden, dass junge Dornenkronenseesterne eine bemerkenswerte Fähigkeit besitzen, Hitzewellen zu ertragen. Diese Hitzetoleranz ermöglicht es ihnen, in wärmeren Gewässern zu überleben, selbst bei Temperaturen, die für Korallen tödlich sind. Da sich Seesterne zu fleischfressenden Raubtieren entwickeln, stellen sie eine erhebliche Bedrohung für das Nachwachsen von Korallenriffen dar.

Dornenkronen-Seesterne, die im Great Barrier Reef und im Indopazifik beheimatet sind, gelten aufgrund der erheblichen Schäden, die sie den Korallen zufügen, als besorgniserregende Art. Obwohl sie in Bezug auf ihre Auswirkungen auf das Korallensterben hinter Wirbelstürmen und Bleichereignissen stehen, verschärft ihre Fähigkeit, der Erwärmung des Wassers standzuhalten, die zerstörerischen Auswirkungen des Klimawandels auf Riffe.

Die von Professor Maria Byrne von der School of Life and Environmental Sciences der University of Sydney geleitete Studie zeigt, dass junge Dornenkronenseesterne im Vergleich zu ihren erwachsenen Artgenossen eine höhere Hitzetoleranz aufweisen. Das bedeutet, dass ihre pflanzenfressenden Jungen geduldig auf den günstigen Moment warten können, um sich in fleischfressende Raubtiere zu verwandeln, selbst wenn die Zahl der erwachsenen Seesterne aufgrund von Faktoren wie Korallenknappheit oder Hitzestress zurückgeht.

Korallenbleiche und Korallensterben können auftreten, wenn die Meerestemperaturen um 1–3 Grad Celsius über das normale Sommermaximum steigen. Das Team von Professor Byrne fand heraus, dass junge Dornenkronenseesterne Temperaturen vertragen, die fast dreimal höher sind als diejenigen, die zur Korallenbleiche führen. Diese Widerstandsfähigkeit ermöglicht in Kombination mit der durch das Korallensterben verursachten Zunahme des Lebensraums aus Trümmern eine Vergrößerung der Seesternpopulation im Laufe der Zeit.

Bei Ausbrüchen in der Erwachsenenphase fressen Dornenkronenseesterne gierig Steinkorallen und hinterlassen leblose Skelette. Diese Skelette beherbergen schließlich Algen, bevor sie verfallen. Einen ähnlichen Effekt hat das durch Bleichen verursachte Korallensterben, da die verbliebenen toten Korallen als Lebensraum für algenfressende Seesternnachkommen dienen. Die Jungtiere können jahrelang überleben, bis sich das Riff regeneriert und schließlich eine neue Generation korallenfressender Raubtiere entsteht.

Obwohl die genauen Ursachen für den Ausbruch von Dornenkronen-Seesternen noch immer unklar sind, tragen Faktoren wie Überfischung, Nährstoffansammlung im Wasser und durch Bleiche verursachtes Korallensterben zu ihrer Verbreitung bei. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass die Fähigkeit der Jungtiere, unter wärmeren Bedingungen zu überleben, auf ihrer geringen Größe beruht, die ihre physiologischen Anforderungen verringert, und auf ihrer Fähigkeit, sich von verschiedenen Nahrungsquellen zu ernähren.

Insgesamt gibt die Studie Aufschluss darüber, wie junge Dornenkronenseesterne Hitzewellen standhalten und in wärmeren Gewässern gedeihen. Das Verständnis der Dynamik dieser räuberischen Seesterne und ihrer Auswirkungen auf Korallenriffe ist entscheidend für das Verständnis der Folgen des Klimawandels auf Meeresökosysteme.

