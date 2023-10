Junge Dornenkronen-Seesterne zeigen Widerstandsfähigkeit gegenüber wärmendem Wasser, wie eine neue Studie zeigt

Eine neue, in der Fachzeitschrift Global Change Biology veröffentlichte Studie hat ergeben, dass junge Dornenkronenseesterne eine hohe Hitzetoleranz aufweisen, was die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels auf Korallenriffe verschlimmern könnte. Dornenkronen-Seesterne sind im Great Barrier Reef und in der indopazifischen Region beheimatet und es ist bekannt, dass ihre Populationen erhebliche Schäden an Korallen verursachen.

Die von Professorin Maria Byrne von der School of Life and Environmental Sciences der University of Sydney geleitete Forschung legt nahe, dass die jungen Seesterne warten könnten, bis die Bedingungen für das Wachstum günstig sind, selbst wenn die Zahl der erwachsenen Seesterne aufgrund der durch den Klimawandel verursachten Erwärmung der Ozeane zurückgeht zu fleischfressenden Erwachsenen. Diese Widerstandsfähigkeit gegenüber der Erwärmung des Wassers könnte die Auswirkungen des Seesterns auf Korallenriffe verschärfen, die nach Wirbelstürmen und Bleichereignissen bereits an dritter Stelle der Korallensterblichkeit stehen.

Die Studie unterstreicht, wie wichtig es ist, die verschiedenen Lebensstadien von Dornenkronen-Seesternen zu verstehen und wie sie auf Umweltveränderungen reagieren. Es weckt auch Bedenken hinsichtlich der möglichen langfristigen Folgen des Klimawandels für Korallenriffe und unterstreicht die Notwendigkeit wirksamer Managementstrategien, um die Auswirkungen dieser Art auf Korallen abzumildern.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Mechanismen hinter der Hitzetoleranz des Seesterns und ihre Auswirkungen auf die Ökosysteme der Korallenriffe vollständig zu verstehen. Diese Studie trägt zu einem wachsenden Wissensschatz über die komplexe Dynamik zwischen Meeresorganismen und Klimawandel bei. Es unterstreicht die Dringlichkeit, Wege zum Schutz und zur Erhaltung von Korallenriffen zu finden, die nicht nur ein lebenswichtiges Ökosystem, sondern auch eine entscheidende Lebensgrundlage für viele Küstengemeinden sind.

– Dornenkronen-Seestern: Eine im Great Barrier Reef und im Indopazifik heimische Seesternart, die dafür bekannt ist, Korallenriffe erheblich zu schädigen.

– Korallensterblichkeit: Der Tod von Korallenkolonien, der häufig durch verschiedene Faktoren wie Umweltverschmutzung, Krankheiten und Klimawandel verursacht wird.

