Neue Studie zeigt den Einfluss der Luftqualität auf die Kohlenstoffbindung

Eine aktuelle Studie der Carnegie Institution for Science hat den erheblichen Einfluss der Luftqualität auf die natürliche Kohlenstoffbindung durch Pflanzen hervorgehoben. Die Forscher fanden heraus, dass eine verbesserte Luftqualität die Fähigkeit von Pflanzen verbessern kann, atmosphärisches Kohlendioxid zu absorbieren und so den Klimawandel abzumildern. Dieser Befund unterstreicht die entscheidende Rolle, die menschliche Aktivitäten und Aerosolverschmutzung beim Kohlenstoffabsorptionsprozess von Pflanzen spielen.

Die Studie nutzte Satellitendaten, um den Zusammenhang zwischen Photosyntheseaktivität und Aerosolverschmutzung in Europa zu analysieren. Die Ergebnisse zeigten, dass Pflanzen an Wochenenden, an denen die industrielle Umweltverschmutzung geringer ist und weniger Menschen pendeln, mehr Kohlenstoff binden. Diese Beobachtung wirft Licht auf die negativen Auswirkungen einer schlechten Luftqualität, die durch Aerosole verursacht wird, die beim Pendeln und bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe oder Holz entstehen, auf den natürlichen Kohlenstoffaufnahmeprozess von Pflanzen.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Aerosolverschmutzung die landwirtschaftlichen Ernteerträge um bis zu 20 Prozent verringern kann, was die schädlichen Folgen der Luftverschmutzung für die Pflanzenproduktivität noch deutlicher macht.

Das Forschungsteam nutzte eine innovative Technik, die die während der Photosynthese emittierte Fluoreszenz nutzt, um die photosynthetische Aktivität zu messen. Sie verglichen diese Daten mit Aerosolmessungen, die mit der Visible Infrarot Imaging Radiometer Suite gewonnen wurden. Die Studie konzentrierte sich auf Europa, wo es etablierte Muster menschlicher Aktivität während der Woche gibt, und zeigte einen wiederkehrenden wöchentlichen Zyklus der Photosyntheseaktivität auf. Die Photosynthese erreichte an Wochenenden ihren Höhepunkt und nahm an Wochentagen ab, was umgekehrt mit der Aerosolbelastung korreliert.

Die Implikationen dieser Studie sind weitreichend, insbesondere im Hinblick auf die Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels. Die Forschung legt nahe, dass durch die Reduzierung der Partikelverschmutzung zur Aufrechterhaltung der Photosyntheseaktivität am Wochenende die ganze Woche über jährlich 40 bis 60 Megatonnen Kohlendioxid entfernt werden könnten, wodurch die landwirtschaftliche Produktivität gesteigert werden könnte, ohne dass die Anbauflächen ausgeweitet werden müssten. Diese Ergebnisse haben erhebliche politische Implikationen, insbesondere für europäische Regierungen, die an Systemen zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung arbeiten.

Zusammenfassend unterstreicht diese Studie die entscheidende Rolle, die die Luftqualität bei der natürlichen Kohlenstoffbindung durch Pflanzen spielt. Eine Verbesserung der Luftqualität kommt nicht nur der menschlichen Gesundheit zugute, sondern verbessert auch die Fähigkeit der Pflanzen, den Klimawandel zu bekämpfen, indem sie das atmosphärische Kohlendioxid effizient absorbieren.

FAQ

1. Was ist Kohlenstoffbindung?

Unter Kohlenstoffsequestrierung versteht man den Prozess der Erfassung und Speicherung von atmosphärischem Kohlendioxid, einem der wichtigsten Treibhausgase, die für die globale Erwärmung verantwortlich sind. Dieser Prozess kann auf natürliche Weise in Ökosystemen wie Wäldern, Ozeanen und Böden sowie durch vom Menschen geschaffene Methoden erfolgen.

2. Wie tragen Pflanzen zur Kohlenstoffbindung bei?

Pflanzen nehmen durch den Prozess der Photosynthese Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und wandeln es in organisches Material um. Dieser Kohlenstoff wird in Form von Biomasse in Bäumen, Pflanzen und im Boden gespeichert. Gesunde und wachsende Wälder dienen daher als wesentliche Kohlenstoffsenken und speichern erhebliche Mengen Kohlenstoff über lange Zeiträume.

3. Welche vom Menschen entwickelten Methoden zur Kohlenstoffbindung gibt es?

Zu den vom Menschen entwickelten Methoden zur Kohlenstoffbindung gehören Technologien wie die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS), bei der CO2-Emissionen aus industriellen und energiebezogenen Quellen aufgefangen und unter der Erde in geologischen Formationen gespeichert werden. Eine weitere Methode ist Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (BECCS), die die Energieerzeugung aus Biomasse mit CCS kombiniert.

4. Wie kann sich die Luftqualität auf die Kohlenstoffbindung auswirken?

Die Qualität der Luft, insbesondere die Aerosolverschmutzung, kann sich negativ auf die Kohlenstoffbindung auswirken. Aerosole, die bei Aktivitäten wie Pendeln und der Verbrennung fossiler Brennstoffe oder Holz freigesetzt werden, können die Effizienz der Photosynthese in Pflanzen beeinträchtigen. Durch die Verbesserung der Luftqualität und die Reduzierung der Partikelverschmutzung kann die Fähigkeit der Pflanzen, Kohlendioxid zu absorbieren und zur Kohlenstoffbindung beizutragen, verbessert werden.

Quelle: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)