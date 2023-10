Oktober ist der Monat der Kreislaufwirtschaft: Reduzieren, wiederverwenden und umfunktionieren in Mississauga

Wussten Sie, dass fast 50 Prozent des Mülls, der auf der Mülldeponie landet, wiederverwendet, einer anderen Verwendung zugeführt oder einem Upcycling zugeführt werden kann? In einem Kreislaufwirtschaftsmodell wird nichts verschwendet. Produkte und Materialien werden wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet, zweckentfremdet oder recycelt. Mississauga feiert im Oktober den Circular Economy Month und betont dabei die Bedeutung der Abfallreduzierung, der Energieeinsparung und der Reduzierung des COXNUMX-Ausstoßes.

Die Stadt Mississauga veranstaltet verschiedene Veranstaltungen zur Förderung der Abfallreduzierung und der Kreislaufwirtschaft. Eine der Veranstaltungen ist die Recycling-Sammelaktion in Zusammenarbeit mit der Toronto und den Partnern der Region Conservation Authority im Rahmen von Project Green. Vom 10. bis 22. Oktober können Einwohner an bestimmten Stellen in der ganzen Stadt unerwünschte Kleidung, Textilien und Elektronikgeräte abgeben. Alle Kleidungsstücke werden an Diabetes Canada gespendet, während elektronische Geräte von der Electronic Recycling Association recycelt werden.

Wenn Sie lernen möchten, wie Sie Ihre Kleidung reparieren und den Kauf neuer Produkte vermeiden möchten, bieten die Bibliotheken von Mississauga Handarbeitsprogramme an, in denen Sie lernen können, wie man mit der Hand oder mit einer Nähmaschine näht. Diese Programme sind in der Burnhamthorpe Library, der Courtneypark Library, der Meadowvale Library und der Woodlands Library erhältlich.

Die Stadt Mississauga ist außerdem auf der Suche nach Freiwilligen, die Erfahrung in der Reparatur von Fahrrädern, Haushaltsgegenständen, Haushaltsgeräten, Schmuck, Elektronik oder Kleidung haben. Ziel dieser Freiwilligenarbeit ist es, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und das Bewusstsein für Abfallreduzierung und Kreislaufwirtschaft zu schärfen.

Zusätzlich zu diesen Initiativen gibt es noch andere Möglichkeiten, den Abfall zu Hause zu reduzieren. Das Kompostieren von Essensresten, die Verwendung von wiederverwendbaren Beuteln, Flaschen und Bechern sowie das Ausleihen oder Mieten weniger häufig genutzter Gegenstände sind wirksame Methoden zur Minimierung von Abfall und Kohlenstoffemissionen.

Mississauga setzt sich im Rahmen seines Aktionsplans zum Klimawandel dafür ein, die Bemühungen zum Klimawandel voranzutreiben und Initiativen zur ökologischen Nachhaltigkeit umzusetzen. Durch die Umsetzung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und die aktive Teilnahme an Maßnahmen zur Abfallreduzierung können die Bewohner einen erheblichen Beitrag zur Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft für die Stadt leisten.

Quellen: Stadt Mississauga