NASA feiert 65-jähriges Jubiläum mit einjähriger Mars-Missionssimulation

Die NASA feierte kürzlich ihren 65. Geburtstag, indem sie 100 Tage ihres ersten Versuchs, eine einjährige Mission zum Mars zu simulieren, feierte. Die Simulation mit dem Namen Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) begann am 25. Juni im Johnson Space Center der NASA in Houston. Die vierköpfige Besatzung betrat den 1,700 Quadratmeter großen Lebensraum, um 378 Tage lang die Bedingungen auf der Marsoberfläche nachzubilden.

Während der Simulation ist die Besatzung mit Aktivitäten beschäftigt, von denen die NASA hofft, dass sie Astronauten ausführen werden, sobald sie die Marsoberfläche erreichen. Dazu gehören das Leben und die Bewegung im Lebensraum sowie die Pflege eines Pflanzenwachstumssystems. Die NASA ist besonders daran interessiert, die physiologischen und psychologischen Vorteile des Anbaus frischer Lebensmittel während Marsmissionen zu verstehen.

Der Lebensraum CHAPEA umfasst Wohn- und Bewegungsbereiche sowie Raum für den Pflanzenanbau. Das System für den Pflanzenanbau ähnelt dem Indoor-Gartenbau, mit Vorkehrungen für Wasser, Nährstoffe und Beleuchtung. Dieser Aufbau ermöglicht es der NASA, das für zukünftige Marsmissionen geplante Nahrungsmittelsystem zu simulieren, bei dem Nahrungsmittelvorräte vor der Besatzung verschickt werden.

Neben der Pflege der Feldfrüchte übernimmt die Besatzung auch andere missionsbezogene Aktivitäten. Dazu gehören simulierte Ausflüge zu einem Sandkastengebiet, das der Marsoberfläche ähnelt, die Durchführung von Roboteroperationen und die Pflege des Lebensraums. Außerdem kommt es bei der Besatzung zu Kommunikationsverzögerungen mit der Außenwelt, um die Bedingungen zu simulieren, denen künftige Entdecker ausgesetzt sein werden.

Im Gegensatz zu echten Astronauten hat die freiwillige Besatzung von CHAPEA jederzeit die Möglichkeit, das Schiff zu verlassen. Die Mission dient als Test der geistigen Ausdauer und validiert Techniken zur Bewältigung von Isolation und Gefangenschaft über längere Zeiträume. Die Simulation hilft der NASA auch dabei, Daten und Erkenntnisse für zukünftige Langzeit-Weltraummissionen zu sammeln.

Die Reise der NASA begann vor 65 Jahren als Reaktion auf die Fortschritte der Sowjetunion im Weltraum. Die Agentur wurde am 1. Oktober 1958 gegründet und hat seitdem zahlreiche Meilensteine ​​erreicht, darunter die Landung von Astronauten auf dem Mond während der Apollo-Missionen. In den letzten Jahren hat sich die NASA auf die bemannte Raumfahrt konzentriert und bereitet sich nun auf die Artemis-Missionen vor, mit dem Ziel, die Begeisterung für die bemannte Erforschung wiederzubeleben.

