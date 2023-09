NASA und ESA arbeiten bei ehrgeiziger Mars-Probenrückgabemission zusammen

By

Die NASA und die Europäische Weltraumorganisation (ESA) arbeiten zusammen, um die ersten Marsproben zur detaillierten Untersuchung zur Erde zurückzubringen. Ziel dieser beispiellosen Kampagne ist es, die Frage zu beantworten, ob auf dem Roten Planeten jemals antikes Leben existierte. Der Mars-Rover Perseverance, der sich derzeit auf dem Mars befindet, sammelt eine Vielzahl wissenschaftlich kuratierter Proben, die wertvolle Erkenntnisse liefern könnten.

Das von der NASA im Mai 2023 eingerichtete Independent Review Board (IRB) hat kürzlich die technischen, Kosten- und Zeitplanpläne für die Mars Sample Return-Mission bewertet. In seinem Bericht erkannte das IRB die wissenschaftliche Bedeutung der Mission an, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich des Budgets und anderer Bereiche. Der Vorstand übermittelte der NASA 20 Erkenntnisse und 59 Empfehlungen.

Um diese Bedenken auszuräumen, hat die NASA ein Team unter der Leitung von Sandra Connelly gebildet, das den Bericht prüfen soll. Das Team wird im Rahmen eines ausgewogenen wissenschaftlichen Programms Empfehlungen für den weiteren Weg zur Mars-Probenrückgabe abgeben. Die NASA wird die Bestätigung der offiziellen Kosten und des Zeitplans der Mission verzögern, bis diese Überprüfung abgeschlossen ist.

Die Mars Sample Return-Mission ist ein hochkomplexes Programm mit mehreren parallelen Entwicklungen und Schnittstellen. Es umfasst den ersten Start von der Oberfläche eines anderen Planeten und das erste Rendezvous im Orbit auf einem anderen Planeten. Die Mission stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung dar und steht im Einklang mit dem Artemis-Programm der NASA, das letztendlich darauf abzielt, Menschen zum Mars zu schicken.

Die Rückführung von Proben vom Mars hat bei der Erforschung des Sonnensystems höchste Priorität. Es wurde von den National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine als eines der Ziele mit höchster Priorität identifiziert. Die zur Erde zurückgebrachten Proben werden unser Verständnis des Mars revolutionieren und wertvolle Einblicke in die Möglichkeit früheren Lebens auf dem Planeten liefern.

