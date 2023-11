Roboter-Weltraumchemiker könnten Sauerstoffproduktion auf dem Mars revolutionieren

By

Chinesische Forscher haben ein bahnbrechendes Projekt vorgestellt, das die Sauerstoffproduktion auf dem Mars revolutionieren könnte. Mit einer kühlschrankgroßen Maschine, die mit künstlicher Intelligenz und einem Roboterarm ausgestattet war, analysierte das Team erfolgreich Materialien von fünf auf der Planetenoberfläche gefundenen Meteoriten. Durch die Identifizierung einer chemischen Formel, die die Trennung von Sauerstoff aus Wasser ermöglicht, hat diese innovative Technologie das Potenzial, Sauerstoff aus Marsressourcen zu erzeugen. Die Forscher schätzen, dass ein Mensch über 2,000 Jahre gebraucht hätte, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

Warum ist die Sauerstoffproduktion auf dem Mars so wichtig? Raketentreibstoffe und Lebenserhaltungssysteme benötigen erhebliche Mengen an Sauerstoff, der nicht allein aus der Marsatmosphäre gewonnen werden kann. Mit der Entwicklung dieses Roboter-Chemikers mit künstlicher Intelligenz könnte jedoch die Notwendigkeit entfallen, sauerstofferzeugende Vorräte von der Erde zu transportieren. Darüber hinaus ist das System so konzipiert, dass es autonom arbeitet, wodurch die Notwendigkeit einer menschlichen Aufsicht verringert wird.

Der leitende Wissenschaftler Jun Jiang von der Universität für Wissenschaft und Technologie Chinas in Hefei betonte die Fähigkeiten ihrer Schöpfung. „Wir haben ein Roboter-KI-System entwickelt, das über ein Chemie-Gehirn verfügt“, erklärte er. „Wir glauben, dass unsere Maschine Verbindungen in Marserzen ohne menschliche Anleitung nutzen kann.“ Dieser Roboterchemiker bietet eine aufregende Möglichkeit für die zukünftige Erforschung des Mars und öffnet Türen über die Sauerstoffproduktion hinaus. Jiang betonte sein Potenzial zur Herstellung verschiedener Chemikalien, möglicherweise auch von Pflanzendüngern. Darüber hinaus deutete er an, dass die Technologie auch auf Mondboden angewendet werden könnte.

Obwohl dieses Projekt einen bedeutenden Fortschritt darstellt, ist es erwähnenswert, dass der Perseverance-Rover der NASA bereits ein experimentelles Gerät namens MOXIE mit sich führt, das mehrfach erfolgreich Sauerstoff aus der Marsatmosphäre produziert hat. MOXIE hat bisher über 120 Gramm Sauerstoff erzeugt, eine Menge, die ausreicht, um einen kleinen Hund zehn Stunden lang zu ernähren. Eine Ausweitung dieser Technologie scheint machbar, da sie das Potenzial hat, zwei bis drei Kilogramm Sauerstoff pro Stunde zu produzieren.

Eine effiziente Sauerstoffproduktion ist bei der Erforschung des Weltraums von entscheidender Bedeutung, da jeder Astronaut an Bord der Internationalen Raumstation täglich etwa 840 Gramm Sauerstoff benötigt. Die Entwicklung eines Roboter-Weltraumchemikers stellt einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Nachhaltigkeit und Selbstversorgung für zukünftige Marsmissionen dar. Durch die Nutzung lokaler Ressourcen und den Einsatz künstlicher Intelligenz können Menschen ihre Abhängigkeit von Versorgungsgütern von der Erde verringern und so langfristige Raumfahrten und potenzielle Kolonisierungsbemühungen weiter ermöglichen.

FAQ

Was ist künstliche Intelligenz (KI)?

Künstliche Intelligenz (KI) bezieht sich auf die Entwicklung von Computersystemen, die in der Lage sind, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Zu diesen Aufgaben gehören das Analysieren von Daten, das Treffen von Entscheidungen und das Lösen von Problemen.

Was ist MOXIE?

MOXIE, kurz für Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, ist ein experimentelles Gerät, das vom Perseverance Rover der NASA getragen wird. Sein Zweck besteht darin, die Machbarkeit der Produktion von Sauerstoff aus der Marsatmosphäre durch einen Prozess namens Festoxidelektrolyse zu demonstrieren.

Wie viel Sauerstoff kann MOXIE produzieren?

MOXIE hat erfolgreich über 120 Gramm Sauerstoff aus der Marsatmosphäre produziert, was der Versorgung eines kleinen Hundes für zehn Stunden entspricht. Eine Ausweitung dieser Technologie könnte potenziell zwei bis drei Kilogramm Sauerstoff pro Stunde liefern.

Warum ist die Sauerstoffproduktion für Marsmissionen entscheidend?

Sauerstoff ist für Raketentreibstoffe und Lebenserhaltungssysteme, die erhebliche Mengen an Sauerstoff verbrauchen, unerlässlich. Da die Marsatmosphäre den Sauerstoffvorrat nicht auffüllen kann, verringert die Produktion aus lokalen Ressourcen auf dem Mars den Bedarf an sauerstofferzeugenden Vorräten, die von der Erde transportiert werden müssen.

Kann der Roboter-Weltraumchemiker andere Chemikalien herstellen?

Den Forschern zufolge hat der Roboter-Weltraumchemiker das Potenzial, neben Sauerstoff auch verschiedene Chemikalien herzustellen. Beispielsweise könnten möglicherweise Methoden zur Herstellung von Pflanzendünger entwickelt werden. Die Technologie bietet Möglichkeiten für Erkundungen, die über die Sauerstoffproduktion hinausgehen.