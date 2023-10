Die Rekonstruktion von Pierolapithecus catalaunicus bietet Einblicke in die Evolution von Menschenaffen und Menschen

By

Wissenschaftler des American Museum of Natural History, des Brooklyn College und des katalanischen Instituts für Paläontologie Miquel Crusafont haben den beschädigten Schädel von Pierolapithecus catalaunicus rekonstruiert, einem alten Affen, der vor etwa 12 Millionen Jahren lebte. Pierolapithecus catalaunicus gehörte zu einer Gruppe inzwischen ausgestorbener Menschenaffen, die vor 15 bis 7 Millionen Jahren in Europa lebten. Diese Art ist einzigartig, da Forscher Zugang sowohl zum Schädel als auch zu einem Teilskelett desselben Individuums haben und so umfassende Fossilienbeweise liefern.

Die Bedeutung von Pierolapithecus catalaunicus liegt in seiner Rolle beim Verständnis des evolutionären Verlaufs von Menschenaffen und Menschen. Durch die Analyse der Gesichtszüge dieses uralten Affen können Wissenschaftler entscheidende evolutionäre Zusammenhänge herstellen und Einblicke in unsere eigene Herkunft gewinnen. Die Rekonstruktion seines Schädels und seiner Zähne hilft dabei, die Art genau im Stammbaum der Hominiden einzuordnen. Es liefert auch Informationen über die Biologie und Bewegung des Tieres in seiner Umgebung.

Die Rekonstruktion des Schädels von Pierolapithecus mithilfe von CT-Scans ermöglichte es den Forschern, seine Gesichtsstruktur mit der anderer Primatenarten zu vergleichen und die Entwicklung wichtiger Merkmale der Gesichtsstruktur von Affen zu modellieren. Die Studie ergab, dass Pierolapithecus Gesichtszüge sowohl mit versteinerten als auch lebenden Menschenaffen teilt, aber auch unterschiedliche Gesichtszüge aufweist, die bei anderen Affen des mittleren Miozäns nicht zu finden sind. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Pierolapithecus eines der frühesten Mitglieder der Menschenaffen- und Menschenfamilie darstellt.

Die Forschung zu Pierolapithecus catalaunicus trägt dazu bei, die Herausforderungen anzugehen, die der fragmentierte und unvollständige Fossilienbestand für das Verständnis der evolutionären Beziehungen wichtiger fossiler Affen mit sich bringt. Die Studie beleuchtet nicht nur das physische Erscheinungsbild dieses alten Affen, sondern liefert auch entscheidende Einblicke in die Evolutionsgeschichte der Primaten, die den Weg für die Entstehung des Menschen ebnete.

