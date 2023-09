Der NASA-Astronaut Frank Rubio schreibt mit dem längsten einzelnen Raumflug Geschichte

By

Der NASA-Astronaut Frank Rubio wird Geschichte schreiben, als er sich darauf vorbereitet, am Mittwoch zur Erde zurückzukehren, nachdem er den längsten einzelnen Raumflug eines Amerikaners absolviert hat. Zusammen mit den Roskosmos-Kosmonauten Sergey Prokopyev und Dmitri Petelin wird Rubio ihre Raumsonde Sojus MS-23 von der Internationalen Raumstation (ISS) abdocken und damit das Ende einer rekordverdächtigen 371-tägigen Mission markieren.

Während ihrer Reise im Weltraum legten Rubio, Prokopyev und Petelin 157.4 Millionen Meilen zurück und absolvierten 5,963 Erdumrundungen. Nach dem Abdocken sollen sie drei Stunden später in der Steppe Kasachstans südöstlich der Stadt Dzhezkazgan landen. Rubio wird dann in ein NASA-Flugzeug zurück in die USA steigen, nachdem er nach Karaganda, Kasachstan, geflogen wurde.

Rubios historischer Raumflug begann am 21. September 2022 und übertraf damit den bisherigen US-Rekord des NASA-Astronauten Mark Vande Hei für den längsten einzelnen Raumflug. Vande Heis Rekord lag bei 355 Tagen. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass Rubio und seine Besatzungsmitglieder im März 2023 zurückkehren sollten, doch ein Kühlmittelleck in der Raumsonde Sojus MS-22, mit der sie gestartet waren, führte zu einer längeren Mission.

Trotz der unerwarteten Herausforderungen haben Rubio und seine Crew ihren längeren Aufenthalt an Bord der ISS erfolgreich abgeschlossen und wertvolle Daten zum Verständnis der Langzeitraumfahrt beigetragen. Die NASA wird Rubios Rückreise vollständig abdecken, vom Schließen der Luke bis zur Landung, was einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung darstellt.

Quelle: Sibu Kumar Tripathi, bearbeitet von: Sibu Kumar Tripathi, veröffentlicht am: 27. September 2023