NASA-Astronaut und russische Kosmonauten kehren nach rekordverdächtiger Weltraummission zur Erde zurück

Der Nasa-Astronaut Frank Rubio hat zusammen mit den russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin eine bahnbrechende 371-tägige Mission im Weltraum erfolgreich abgeschlossen und ist am Mittwoch zur Erde zurückgekehrt. Ihre außergewöhnliche Reise umfasste eine Distanz von 157.4 Millionen Meilen und absolvierte 5,963 Erdumrundungen, was einen neuen Rekord für den längsten einzelnen Raumflug eines Amerikaners aufstellte.

Das Team dockte an Bord der Sojus-Raumsonde MS-23 sicher von der Internationalen Raumstation (ISS) ab und landete in Kasachstan. Damit endete eine Mission, die ursprünglich für sechs Monate geplant war, aber aufgrund eines unerwarteten Lecks in der russischen Raumsonde verlängert wurde im Dezember 2022.

Frank Rubio, der am 21. September 2022 ins All startete, übertraf den bisherigen Rekord für den längsten einzelnen US-Raumflug vom 11. September 2023, der zuvor 355 Tage lang vom NASA-Astronauten Mark Vande Hei gehalten worden war.

Während seiner Zeit an Bord der ISS leistete Rubio bedeutende Beiträge zu verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen. Dazu gehörten die Untersuchung der Anpassung von Bakterien an die Bedingungen der Raumfahrt und die Untersuchung der Auswirkungen von Bewegung auf den Menschen während längerer Missionen. Die Erkenntnisse aus Rubios Forschung werden wertvolle Erkenntnisse liefern, während sich die NASA auf zukünftige Langzeitmissionen vorbereitet.

Trotz der Herausforderungen und der unerwarteten Verlängerung ihrer Mission blieben Rubio, Prokopyev und Petelin ihrer Arbeit treu und förderten unser Verständnis des Lebens im Weltraum. Ihre bemerkenswerten Leistungen haben nicht nur zu wissenschaftlichen Erkenntnissen beigetragen, sondern auch neue Maßstäbe für zukünftige Astronauten gesetzt.

