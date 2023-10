Ein 8 Milliarden Jahre alter Radioexplosion könnte helfen, das Rätsel um die fehlende Materie im Universum zu lösen

Wissenschaftlern ist ein bedeutender Durchbruch beim Verständnis des Geheimnisses der fehlenden Materie im Universum gelungen. Ein 8 Milliarden Jahre alter Fast Radio Burst (FRB), der älteste und am weitesten entfernte, der jemals beobachtet wurde, entstand aus kollidierenden Galaxien. Dieser FRB mit der Bezeichnung FRB 20220610A wurde vom Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) in Westaustralien entdeckt.

FRBs sind kurze Ausbrüche von Radiowellen, die Millisekunden andauern und deren Ursprung unbekannt bleibt. Dieser rekordverdächtige FRB, der aus verschmelzenden Galaxien stammt, könnte jedoch dazu beitragen, Licht auf den Ursprung dieser mysteriösen Ausbrüche zu werfen. Der Ausbruch setzte in Millisekunden so viel Energie frei, wie die Sonne in 30 Jahren produziert.

Die fehlende Materie im Universum bezieht sich auf die Tatsache, dass die Hälfte der erwarteten Materie nicht nachweisbar ist. Bei dieser fehlenden Materie, die aus Baryonen genannten Atomen besteht, handelt es sich nicht um Dunkle Materie, sondern um „gewöhnliche“ Materie, die nur spärlich zwischen Galaxien verteilt ist. Aktuelle Techniken sind bei der Erkennung dieser Materie unwirksam, da sie so diffus und heiß ist.

Wissenschaftler, darunter der verstorbene australische Astronom Jean-Pierre „J-P“ Macquart, haben den Einsatz von FRBs als Werkzeug zur Entdeckung dieser schwer fassbaren Materie untersucht. Da FRBs große Entfernungen zurücklegen, wird ihre Strahlung durch die fehlende Materie gestreut. Diese Streuung ermöglicht es Wissenschaftlern, die Dichte des Universums zu messen und die fehlende baryonische Materie zu lokalisieren.

Die Forschung des Teams bestätigt die Macquart-Beziehung, die zeigt, dass ein FRB umso mehr diffuses Gas zwischen Galaxien freigibt, je weiter er entfernt ist. Da derzeit rund 50 FRBs bis zu ihren Quellen zurückverfolgt werden können, gehen Wissenschaftler davon aus, dass in Zukunft Tausende weitere entdeckt werden. Die kommenden Square Kilometre Array (SKA)-Teleskope in Australien und Südamerika sowie das Extremely Large Telescope (ELT) in Chile werden weitere Einblicke in die Ursprünge von FRBs und die Struktur des Universums liefern.

Die Forschung des ASKAP-Teams wurde in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht und unterstreicht das Potenzial von FRBs für das Verständnis der fehlenden Materie und der Zusammensetzung des Universums.

Quellen:

– Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift (nicht verlinkt)

– ASKAP-Forschungsteam