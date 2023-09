By

Der Astronaut Frank Rubio, der den Rekord für die längste Weltraummission eines US-Astronauten brach, verriet, dass er die Mission abgelehnt hätte, wenn er gewusst hätte, dass sie mehr als ein Jahr dauern würde. Während einer NASA-Pressekonferenz von der Internationalen Raumstation (ISS) aus äußerte Rubio, dass familiäre Angelegenheiten seine Entscheidung, die Mission abzulehnen, beeinflusst hätten. Er erwähnte, dass das Versäumen wichtiger Familienereignisse dazu geführt hätte, dass er „Danke, aber nein, danke“ gesagt hätte.

Rubios Weltraummission war ursprünglich für eine Dauer von sechs Monaten geplant, wurde jedoch aufgrund eines Kühlmittellecks im Schiff, das die Besatzung nach Hause bringen sollte, verlängert. Die von Russland betriebene Sojus MS-22 mit Rubio und einer russischen Besatzung wurde schließlich ersetzt und das neue Sojus-Fahrzeug dockte am 21. September 2022 an der ISS an.

Rubio teilte mit, dass die größte Herausforderung seiner Mission darin bestand, zu erfahren, dass sein Aufenthalt verlängert werden würde. Die Unterstützung und Belastbarkeit seiner Frau und seiner Kinder halfen ihm jedoch, die gesamte Mission zu überstehen. Er betonte, dass sowohl persönliche als auch familiäre Opfer für den Erfolg der Internationalen Raumstation notwendig seien.

Trotz der angespannten Beziehung zwischen den USA und Russland aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine haben die NASA und Roskosmos, die jeweiligen Raumfahrtbehörden der beiden Länder, ihre Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung fortgesetzt. Rubio drückte seine Wertschätzung für seine russischen Crewmitglieder aus und betonte die besondere Bindung, die während ihrer gemeinsamen Zeit entstanden sei.

Die Zukunft des russischen Engagements in der ISS bleibt ungewiss, da Spannungen und Wirtschaftssanktionen die Partnerschaft zwischen den beiden Ländern beeinträchtigt haben. Dmitri Rogosin, der frühere Generaldirektor von Roskosmos, hatte damit gedroht, Russlands ISS-Zusammenarbeit zu beenden, wurde jedoch im Juni 2022 von seinem Amt entlassen. Russland hat seine Verpflichtung angedeutet, seinen Verpflichtungen als ISS-Partner bis mindestens 2024 nachzukommen, aber die Einzelheiten Über ihr zukünftiges Engagement wird noch diskutiert.

Quellen:

– Digitale Originale von Fox News