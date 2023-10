Eine unerwartete Offenbarung: Neue Supernova stellt das wissenschaftliche Verständnis von Sternen in Frage

By

Ein Amateurastronom aus Japan, Koichi Itagaki, machte am 19. Mai 2023 eine bemerkenswerte Entdeckung. Er entdeckte eine helle neue Supernova in der Windradgalaxie, auch bekannt als NGC 5457. Anschließend wurde die Supernova mit dem Namen SN2023ixf durch den Zwicky Transient bestätigt Einrichtung. Seitdem wurde es von verschiedenen astronomischen Instrumenten auf der ganzen Welt beobachtet, darunter dem Gemini North-Teleskop, und sogar von ISRO-Wissenschaftlern mit Amateurausrüstung fotografiert.

Was diese Supernova besonders interessant macht, ist ihre relativ große Nähe, nur 20 Millionen Lichtjahre entfernt. SN 2023ixf wird als Supernova vom Typ II eingestuft und ist das Ergebnis des schnellen Zusammenbruchs eines massereichen Sterns. Diese Explosionen treten auf, wenn Rote Überriesen am Ende ihres Lebenszyklus unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Aufgrund ihrer Nähe liefert die Supernova eine Fülle von Daten, die Wissenschaftler analysieren können.

Als die Forscher ihre Aufmerksamkeit auf die neu entdeckte Supernova richteten, machten sie einige unerwartete Beobachtungen. Es dauerte mehrere Tage, bis die Schockwelle der Explosion ausbrach, was auf das Vorhandensein dichter Materie in der Nähe des Sterns hindeutet. Dieses Material konnte nur der Stern selbst vor seinem endgültigen Untergang abgegeben haben.

Ein Artikel, der diese Ergebnisse beschreibt, wurde in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. Die Entdeckungen stellen das herkömmliche Verständnis von Sternen und den Supernovae, zu denen sie werden, in Frage.

Daichi Hiramatsu, der Hauptautor der Studie, unterstreicht die Bedeutung ihrer Beobachtungen und erklärt: „Der verzögerte Schockausbruch ist ein direkter Beweis für das Vorhandensein von dichtem Material aus dem jüngsten Massenverlust.“ Unsere neuen Beobachtungen zeigten im letzten Jahr vor der Explosion einen erheblichen und unerwarteten Massenverlust, der nahe an der Masse der Sonne liegt.“

Die Untersuchung neuer Supernovae und deren Beobachtung im gesamten elektromagnetischen Spektrum sind für Astronomen wichtige Methoden, um tiefere Einblicke in die physikalischen Prozesse zu gewinnen, die bei diesen Sternereignissen eine Rolle spielen.

