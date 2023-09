Neue Art von Exziton in atomar dünnen Halbleitern entdeckt, könnte Quantencomputing vorantreiben

Exzitonen, bei denen es sich um Elektronen-Loch-Paare in halbleitenden Materialien handelt, spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der optischen Eigenschaften von Halbleitern. Kürzlich haben Forscher des Rensselaer Polytechnic Institute, der University of California Riverside und anderer Institutionen in den Vereinigten Staaten und Japan bedeutende Entdeckungen über Exzitonen in Moiré-Übergittern gemacht, bei denen es sich um Materialien handelt, die aus zwei oder mehr 2D-Materialien bestehen, die in einem einzigartigen Muster angeordnet sind. Diese Erkenntnisse könnten Auswirkungen auf die Entwicklung von Quantencomputern und anderen fortschrittlichen Technologien haben.

Bei ihrer Forschung entdeckten die Wissenschaftler eine neue Art von Exzitonen in Moiré-Übergittern, sogenannte quadrupolare Exzitonen. Diese in atomar dünnen Halbleitern vorkommenden Exzitonen könnten zur Entwicklung neuer Arten von Quantenmaterie wie Bose-Einstein-Kondensaten führen. Exzitonen in 2D-Materialien verfügen über ein verbessertes Lichtabsorptionsvermögen und besitzen wichtige Quanteneigenschaften, was sie möglicherweise für Quantencomputer und Simulationen nützlich macht.

Moiré-Übergitter, die durch Stapeln von zwei oder mehr atomar dünnen Kristallen mit verdrehtem Winkel oder Gitterfehlanpassung entstehen, bieten eine Plattform für die Manipulation von Exzitonen. Die durch die Struktur erzeugte längere Periodizität ermöglicht es, Exzitonen an bestimmten Positionen einzufangen und so ihre Freiheitsgrade zu erweitern. Die Forscher untersuchten die Wechselwirkung zwischen Exzitonen in symmetrischen dreischichtigen Moiré-Übergittern und reduzierten insbesondere die Abstoßung zwischen ihnen. Durch die Kombination zweier dipolarer Exzitonen mit entgegengesetzter Polarisation schufen sie quadrupolare Exzitonen, die weniger Abstoßung und neue Wechselwirkungen untereinander aufweisen.

Diese quadrupolaren Exzitonen haben das Potenzial, neue Quantenzustände als quadratische Gitter zu bilden, was zu einem Quantenphasenübergang führt, der durch die einzigartige Wechselwirkung zwischen ihnen beeinflusst wird. Die Entdeckung quadrupolarer Exzitonen eröffnet neue Möglichkeiten zur Erforschung und Nutzung von Exzitoneneigenschaften für fortschrittliche Technologien, einschließlich Quantencomputing und Quantensimulationen.

Quellen:

– DOI: 10.1038/s41467-023-40288-9 (Nature Communications, 2023)

– DOI: 10.1038/s41467-023-40783-z (Nature Communications, 2023)